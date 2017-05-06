Шахтер – Заря. Анонс

Уже по итогам первого тура третьего круга донецкий «Шахтер» может досрочно стать десятикратным чемпионом Украины. В последние дни только об этом и было разговоров. Даже португальский специалист Паулу Фонсека, для которого это будет первый трофей в новой команде (напомним, что матч Суперкубок прошлым летом «горняки» проиграли, а финал Кубка Украины еще не сыгран), удивился, что на финише сезона «оранжево-черные» имеют перевес над «Динамо» аж в 14 очков.

От луганской «Зари», которая впервые в истории находится так близко к пьедесталу почета, каких-то подвигов не ждут, но просят, требуют и настаивают, чтобы команда Юрия Вернидуба сыграла на максимуме и продлила интригу. Думается, луганские футболисты, находясь под прессингом тройки преследователей, все это понимают не хуже нашего.

В начале октября «Шахтер» обыграл «Зарю» со счетом 1:0, а во второй декаде марта также выиграл – 2:1. Матч в рамках третьего круга в начале апреля также завершился викторией 2:1 «оранжево-черных». Как видим, даже голая арифметика говорит о том, что фавориту в прошедших играх просто не было.

История взаимоотношений команд из двух соседних областных центров в рамках самостоятельного украинского чемпионата началась давненько – 6 сентября 1992 года. Причем в том сезоне «Заря» дважды (!) обыграла «Шахтер» с одинаковым счетом 1:0. Тогда победные удары наносил нынешний главный тренер мариупольского «Ильичевца» Александр Севидов. С тех пор воды утекло предостаточно. Соперники провели 31 матч: 27 побед в активе «Шахтера», 4 – у «Зари», разница мячей 82:17. Как видим, игры с делением очков поровну эти команды не практикуют.

Первый раз в своей истории донецкий «Шахтер» стал чемпионом почти пятнадцать лет назад, причем де-юре оформил титул в выездной игре в Ужгороде, где обыграл 1:0 «Закарпатье». Дело было 11 июня 2002 года. Сегодня, 6 мая 2017 года «Шахтер» может де-юре получить право добавить к эмблеме звездочку, символизирующую десятое чемпионство. Разве это не исторический момент?

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Пятов – Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили – Степаненко, Малышев, Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

Дисквалификация: Дентиньо.

«Заря»: Левченко – Опанасенко, Пилявский, Рафаэль Форстер, Сухоцкий – Харатин, Чайковский, Калитвинцев, Паулиньо, Липартия – Бонавентуре.

Дисквалификация: Гордиенко, Гречишкин.

Котировки букмекеров:

На победу «Шахтера» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.18. На победу «Зари» – 12.5. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

6 мая, суббота