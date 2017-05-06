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28-й тур
Шахтер Д
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Заря
06.05.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Заря. Анонс

Когда до титула рукой подать

  • 06.05.2017 08:58
  • 413 просмотров
  • 1 комментария
Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com

Уже по итогам первого тура третьего круга донецкий «Шахтер» может досрочно стать десятикратным чемпионом Украины. В последние дни только об этом и было разговоров. Даже португальский специалист Паулу Фонсека, для которого это будет первый трофей в новой команде (напомним, что матч Суперкубок прошлым летом «горняки» проиграли, а финал Кубка Украины еще не сыгран), удивился, что на финише сезона «оранжево-черные» имеют перевес над «Динамо» аж в 14 очков.

От луганской «Зари», которая впервые в истории находится так близко к пьедесталу почета, каких-то подвигов не ждут, но просят, требуют и настаивают, чтобы команда Юрия Вернидуба сыграла на максимуме и продлила интригу. Думается, луганские футболисты, находясь под прессингом тройки преследователей, все это понимают не хуже нашего.

В начале октября «Шахтер» обыграл «Зарю» со счетом 1:0, а во второй декаде марта также выиграл – 2:1. Матч в рамках третьего круга в начале апреля также завершился викторией 2:1 «оранжево-черных». Как видим, даже голая арифметика говорит о том, что фавориту в прошедших играх просто не было.

История взаимоотношений команд из двух соседних областных  центров в рамках самостоятельного украинского чемпионата началась давненько – 6 сентября 1992 года. Причем в том сезоне «Заря» дважды (!) обыграла «Шахтер» с одинаковым счетом 1:0. Тогда победные удары наносил нынешний главный тренер мариупольского «Ильичевца» Александр Севидов. С тех пор воды утекло предостаточно. Соперники провели 31 матч: 27 побед в активе «Шахтера», 4 – у «Зари», разница мячей 82:17. Как видим, игры с делением очков поровну эти команды не практикуют.

Первый раз в своей истории донецкий «Шахтер» стал чемпионом почти пятнадцать лет назад, причем де-юре оформил титул в выездной игре в Ужгороде, где обыграл 1:0 «Закарпатье». Дело было 11 июня 2002 года. Сегодня, 6 мая 2017 года «Шахтер» может де-юре получить право добавить к эмблеме звездочку, символизирующую десятое чемпионство. Разве это не исторический момент?

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Пятов – Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили – Степаненко, Малышев, Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

Дисквалификация: Дентиньо.

«Заря»: Левченко – Опанасенко, Пилявский, Рафаэль Форстер, Сухоцкий – Харатин, Чайковский, Калитвинцев, Паулиньо, Липартия – Бонавентуре.

Дисквалификация: Гордиенко, Гречишкин.

Котировки букмекеров:

На победу «Шахтера» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.18. На победу «Зари» – 12.5. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

6 мая, суббота
«Шахтер» – «Заря»
Харьков. Стадион «Металлист». 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
 Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
 Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Шахтер» – «Заря»?
  • 100% (1)
    1. 2:1
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    2. Другой вариант
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    3. 3:3
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    4. 3:2
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    5. 3:1
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    6. 3:0
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    7. 2:3
  • 0% (0)
    8. 2:2
  • 0% (0)
    9. 2:0
  • 0% (0)
    10. 1:3
  • 0% (0)
    11. 1:2
  • 0% (0)
    12. 1:1
  • 0% (0)
    13. 1:0
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