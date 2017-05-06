Олимпик – Черноморец. Анонс

Донецкий «Шахтер» – уже без пяти минут чемпион, киевское «Динамо» обеспечило себе как минимум второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, а вот за путевки в Лигу Европы ведется отчаянная борьба между сразу четырьмя коллективами. Очные поединки в рамках четвертого круга приобретают двойную, а то и тройную цену.

Игра донецкого «Олимпика» против одесского «Черноморца» как раз из этой череды золотых поединков крепких середняков, ведь кому-то из квартета (скорее трио, ведь у «Зари» имеется небольшая подушка безопасности) предстоит стать лишним.

Команда Романа Санжара после всех неудач (три поражения, две ничьих, всего один мяч забит при десяти пропущенных) третьего круга оказалась на плохой во всех отношениях шестой позиции. Паниковать и рвать на себе волосы, впрочем, никто не собирается, ведь все можно наверстать на последнем турнирном отрезке. Просто нужно начать побеждать, тогда можно будет реализовать даже на сегодняшний день только теоретический «бронзовый» шанс (две победы – далеко не пропасть).

С мотиваций у «олимпийцев» все «вери гуд», а вот с качеством футбола, увы, не всегда получается. Продолжается кадровая лихорадка, вызванная и поиском оптимального сочетания (он длится уже не один год), и травмами, и дисквалификациями. Вот и на этот раз хозяева точно недосчитаются Цымбалюка и Федорива, тесно с докторами общаются Парцвания и Гошкодеря…

Одесские «моряки» новый тур начинают с пятого места, но настроение у них, думается, должно быть приподнятым. С боями прорвавшись в первую шестерку подопечные Александра Бабича дальше стали удивлять по-крупному. Победы над «Шахтером» и «Зарей» чего стоят, а поражений за весь третий круг – только одно от «Динамо». Не удивительно, что в Южной Пальмире открыто говорят о желании финишировать как можно выше в турнирной таблице УПЛ и вновь выйти на международную арену.

В рамках нынешнего сезона это будет четвертая очная дуэль соперников. В середине августа прошлого года черноморцы сыграли у себя дома со счетом 3:0. Однако в середине ноября «олимпийцы» взяли реванш (1:0), а на День смеха команды разошлись «полюбовно» (0:0).

Всего в рамках национального чемпионата «Олимпик» и «Черноморец» провели 7 поединков. Трижды побеждали дончане, две победы на счету одесситов, а еще два матча завершились ничьими. Разница мячей – 7:10 в пользу «моряков».

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Олимпик»: Махарадзе – Олийнык, Гришко, Эмерсон, Немчанинов – Богданов, Брикнер, Шестаков, Моха, Поступаленко – Матяж.

Дисквалификация: Цымбалюк, Федорив.

«Черноморец»: Безрук – Азацкий, Кабаев, Аблитаров, Гадрани – Ковалец, Третьяков, Данченко, Сильвио, Мусолитин – Хобленко.

Котировки букмекеров:

На победу «Олимпика» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.07. На победу «Черноморца» – 3.25. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

6 мая, суббота