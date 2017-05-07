В одну калитку: Динамо на Олимпийском не пощадило Александрию

Одной из тем уходящей недели была благодарность главного тренера «Александрии» Владимира Шарана своему коллеге Сергею Реброву за то, что тот разрешил арендованному Андрею Цурикову сыграть в воскресном матче против «Динамо». Много по поводу арендованных уже было сломано копий – разрешать им играть против своих команд или нет. Разговорами все и ограничивалось, поскольку клубы, владеющие игроками, говорили категорическое «нет». Но на сегодняшний день «Динамо» осталось в чемпионате без турнирных задач, и для него, будет ли Цуриков на противоположной половине поля или нет, без разницы. Скорее, плюс – ведь футболист получает игровую практику.

Что до «Александрии», то, сколько было разговоров, что у команды кадровые проблемы, но они не помешали неделю назад дать такой бой «Шахтеру», что тот с долей везения, можно сказать, «отскочил», получив свои три очка. Ну, а в турнирной таблице команда Шарана после субботней победы «Олимпика» опустилась на пятое место, так что, как ни крути, очки сегодня на «Олимпийском» были важнее для гостей.

Все доигровые проблемы гостей были цветочками, а ягодки начались с игрой – уже в начале матча «Александрия» осталась в меньшинстве. На 5-й минуте Гармаш по центру ворвался в штрафную, и Симинин руками откровенно уложил «динамовца» на газон. Бесспорный пенальти, но арбитр Дердо усугубил его для гостей и красной карточкой нарушителю. Ярмоленко реализовал 11-тиметровый без тени сомнения, и, можно было смело утверждать, что «Александрию» на «Олимпийском» ждет незавидная судьба. Второй мяч не заставил себя долго ждать – на 12-й минуте Ярмоленко справа прострелил в штрафную, Беседин нашел верную точку пересечения с мячом, и счет вырос до 2:0.

Полностью и быстро выполнив и перевыполнив задачу забить быстрый мяч, «Динамо» сбросило обороты. Когда дают играть, почему бы не играть? Вот и гости потихонечку наладили контроль мяча, и в середине тайма Цуриков получил возможность показать себя, причем дважды, и во втором случае даже состоялся удар по воротам – совершенно не опасный, что, скорее, размяло застоявшегося Рудько. Это было своевременно, потому что удар Поляруса в следующей атаке «Александрии» был уже очень опасным – голкипер «Динамо» не смог зафиксировать мяч, но подоспевший Вида помешал Пономарю сыграть на добивании.

Игру в кошки мышки с гостями киевляне прекратили минут за 5-7 до конца первого тайма. Мяч перестал покидать половину поля «Александрии», и уже в компенсированное время «Динамо» сделало, так сказать, контрольный. Быстрой, в несколько передач атакой правым флангом хозяева запустили Морозюка в штрафную, а далее последовала передача на 11-тиметровую отметку, и её Гармаш воплотил в забитый мяч сильнейшим ударом в угол ворот.

Как показало начало второго тайма, «Динамо» не готово было довольствоваться тремя забитыми мячами, и атаки на ворота гостей накатывались одна за другой. Четвертый мяч при тотальном давлении был делом времени, и он состоялся на 57-й минуте. Морозюк и Гармаш сработали как на тренировке – первый навесил с фланга в штрафную, а второй головой вколотил мяч в ворота.

«Динамо» играло уже не только на кураже, но и без должной концентрации, извините за жаргон – «на расслабоне». На 62-й минуте киевляне подняли трибунам настроение, когда сначала Ярмоленко, пробивая по пустым воротам, угодил в штангу, затем на добивании уже Беседин пробил в каркас ворот, и заключительный удар остался за Ярмоленко, который отправил мяч с линии штрафной выше перекладины.

Игра, тем временем, интерес представляла уже лишь с точки зрения окончательного счета. Методично и непрерывно атакуя, «Динамо» продолжало создавать и транжирить голевые моменты, что не помешало забить и пятый мяч. Леванидов после дальнего удара Сидорчука отбил мяч прямо на Морозюка, который с удовольствием расстрелял пустые ворота – 5:0. Ну, а вскоре, мяч для эстетов футбола забил Цыганков. Приняв передачу Сидорчука в штрафной спиной к воротам одним касанием, вторым касанием «динамовец» по дуге отправил мяч в ворота – 6:0.

Обидный результат для «Александрии», но этот матч надо пережить и забыть. При тех задачах, которые есть у команды, куда более важная игра у команды Шарана в следующем туре – в Запорожье против «Зари». И там, можете не сомневаться, все мы увидим совсем другую «Александрию».

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Динамо» – «Александрия» – 6:0 (3:0)

«Динамо»: Артур Рудько, Александар Пантич, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Тамаш Кадар, Артем Беседин (Виктор Цыганков, '75), Николай Морозюк, Владимир Шепелев (Сергей Рыбалка, '66), Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш (Дерлис Гонсалес, '66)

«Александрия»: Владислав Леванидов, Валерий Бондаренко, Павел Мягков, Сергей Басов, Сергей Симинин, Сергей Чеботаев, Владислав Огиря (Андрей Запорожан, '46), Андрей Цуриков, Артем Полярус (Дмитрий Леонов, '64), Евгений Банада, Виталий Пономар (Станислав Кулиш, '77)

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Андрей Ярмоленко, 7, с пенальти, Артем Беседин, 12, Денис Гармаш, 45, 57, Николай Морозюк, 73, Виктор Цыганков, 80. Андрей Ярмоленко, 7, с пенальти, Артем Беседин, 12, Денис Гармаш, 45, 57, Николай Морозюк, 73, Виктор Цыганков, 80.

Александар Пантич, 40. Александар Пантич, 40.

Сергей Симинин, 5. Сергей Симинин, 5.

Удары (в створ): 20 (10) – 3 (2).

Угловые: 2 – 0.

Офсайды: 5 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.