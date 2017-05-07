Никто не хотел уступать: Звезда и Днепр в Кропивницком играют вничью

Первые две команды в нижней шестерки – «Ворскла» и «Сталь» – в 28-м туре одержали по победе, и к моменту стартового свистка в Кропивницком арбитра Кутакова их отрыв от «Звезды» вырос до пяти очков. Чтобы сохранить шансы на то, чтобы подняться со своего девятого места на более высокое по итогу всего чемпионата, команде Романа Монарева нужно было сегодня только побеждать. Однако и в «Днепре» уже были в курсе, что «Карпаты» свой матч тура проиграли, так что, потенциальные три очка в Кропивницком поднимали команду Дмитрия Михайленко из зоны вылета.

В Украине сейчас стоит, чудная, как для футбола, погода, и в Кропивницком соперники с хорошим настроением начали игру. В стартовые минуты хозяева чуть больше владели мячом, но на 7-й минуте кропивничане недооценили угрозу рывка Чеберко из центрального круга на всех парах к штрафной. Закончилось все для обороны «Звезды» печально – Чеберко почти с линии штрафной пробил и сильно, и точно, и без шансов для Паста.

От такого неожиданного удара подопечные Романа Монарева не сразу отошли. «Днепряне» активно навязывали борьбу хозяевам уже в середине поля, и для игроков «Звезды» было очевидной проблемой, как же разворачивать свои атаки. На 17-й минуте Драченко взял инициативу на себя, и «а-ля Чеберко» побежал к воротам по центру, но его завершающий удар был не столь удачным, как у «днепрянина» в голевом эпизоде.

Этот удар фактически послужил сигналом для «Звезды» к активным действиям, и ими стал обстрел ворот Лунина ударами из-за пределов штрафной. Наиболее опасный из них был в исполнении Загальского, но голкипер «Днепра» очень уверенно справился с мячом, который летел по центру ворот.

Гостям пришлось на ходу перестраиваться, днепряне стали большими силами играть у своих ворот, чем свели угрозы владениям Лунина на нет. Одновременно с этим гости стали ждать возможностей для резких выпадов, и такая представилась на 35-й минуте, когда «днепряне» менее чем за десяток секунд преодолели расстояние от своей штрафной до чужой. Но контратака до удара не была доведена – помешал своевременный выход Паста из ворот и бросок в ноги сопернику.

То, что Романа Монарева не устраивает игра его команды, продемонстрировали сразу две замены, сделанные в перерыве. Билонога заменил Ситало, а Попова – Збунь. Пока оба осваивались на поле, «Звезда» сравняла счет. Загальский со штрафного от правой бровки забросил мяч в район вратарской, и Перейра головой подрезал кожаный снаряд в дальний нижний угол ворот – 1:1.

Если имея преимущество в счете, «Днепр» предпочитал отсиживаться на своей половине, то, пропустив, вновь попытался переключиться на атаку. Порой гости даже переходили в позиционные атаки, но это сейчас не конек днепрян – так что, добраться даже до штрафной было проблематично. Но и «Звезда» уже поймала атакующую волну – никто не хотел уступать и проигрывать борьбу. Преимущества не было ни у одной из команд, но игра, тем не менее, скучать трибунам не давала.

Тем временем, Ситало на 60-й минуте дал знать о своем присутствии на поле. Форвард «Звезды» нашел возможность пробить по воротам с линии штрафной – Лунин накрыл мяч в углу ворот. Тут же атака хозяев левым флангом – завершал её плотным ударом Загальский. Лунин отбил мяч перед собой, и защитники помешали Эсеоле сыграть на добивании. Еще через пару минут Загальского сбили у самой линии штрафной – бить штрафной взялся сам пострадавший, но мяч угодил в стенку.

Это было уже конкретное давление на ворота, и «Днепру» стоило больших усилий, чтобы вернуть игру ближе к середине поля. Там уже и эмоции пошли, что дало основание Кутакову выписать по обоюдной желтой карточке Загальскому и Сватку.

Уже Михайленко нужно было вносить коррективы в игру, которая выходила из-под контроля, и у «Днепра» с интервалом в 5 минут на поле вышли Кожушко и Когут. В одной из атак гостей у последнего был отменный шанс поразить ворота с линии штрафной, но удар у днепрянина толком не вышел, и Паст забрал мяч.

Хозяева в заключительные минуты основного времени не хотели мириться с ничейными цифрами на табло, но все старания были тщетными. В компенсированное время и гости приложили усилия, чтобы вырвать победу, но их было недостаточно, что воплотить в забитый мяч.

Боевая ничья в Кропивницком 1:1, и «Днепр», это невозможно не отметить, не проиграл уже 12-й матч подряд, но к «Карпатам» приблизился лишь на один шаг.

Ростислав ОРЕХОВ

«Звезда» – «Днепр» – 1:1 (0:1)

«Звезда»: Евгений Паст, Александр Кучеренко, Дмитрий Фатеев, Федерико Перейра, Дмитрий Билоног (Артем Ситало, '46), Игорь Загальский, Максим Драченко, Кирилл Дрышлюк (Никита Жуков, '73), Павел Полегенько, Адеринсола Эсеола, Роман Попов (Алексей Збунь, '46)

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Александру Влад, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Владислав Кочергин, Евгений Чеберко, Дмитрий Нагиев (Игорь Когут, '76), Артем Довбик (Олег Кожушко, '71), Юрий Вакулко, Максим Лунёв

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Федерико Перейра, 48 - Евгений Чеберко, 7. Федерико Перейра, 48 - Евгений Чеберко, 7.

Игорь Загальский, 69. Алексей Збунь, 81. Павел Полегенько, 89. - Евгений Чеберко, 37. Владимир Адамюк, 34. Артем Довбик, 52. Александр Сваток, 69. Владислав Кочергин, 83. Максим Лунёв, 85. Игорь Загальский, 69. Алексей Збунь, 81. Павел Полегенько, 89.- Евгений Чеберко, 37. Владимир Адамюк, 34. Артем Довбик, 52. Александр Сваток, 69. Владислав Кочергин, 83. Максим Лунёв, 85.

Удары (в створ): 10 (5) – 4 (2).

Угловые: 1 – 0.

Офсайды: 1 – 4.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.