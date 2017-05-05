Новые задачи ЦСКА и непростой поединок Зенита на Петровском

Мотивация осталась, задачи – поменялись

Уступив в одном из ключевых матчей весны «Спартаку», ЦСКА опустился на третье место, потеряв все шансы защитить прошлогоднее чемпионство. Сейчас главная задача для команды Виктора Гончаренко – финишировать на втором месте и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но соперничество с «Зенитом» обещает быть очень упорным и интригующим. Питерская команда опережает «армейцев» на два очка, а это значит, что ЦСКА должен не только на себя надеяться, выиграв оставшиеся четыре поединка, но и ждать осечку главного конкурента.

Среди оставшихся матчей, одним из наиболее сложных (если не самым сложным) для московской команды будет выездной поединок с «Амкаром». Хоть команда Гаджи Гаджиева уже все мыслями находится в отпуске, доигрывая сезон, она не станет сдаваться без борьбы в предстоящих двух домашних встречах с ЦСКА и «Спартаком». «Красно-черные», отобравшие в первом круге очки у «армейцев» в Москве, постараются порадовать своих болельщиков, как игрой, так и результатом. Тем более «Амкар» очень голоден к победам, не побеждая уже на протяжении семи матчей.

Отмечу, что ЦСКА не выигрывает у «Амкара» в Перми уже три года, проиграв последние две встречи. Так что следует ожидать интригу в предстоящей игре.

«Амкар» - ЦСКА

6 мая, 14:00. Пермь, «Звезда»

Арбитр: Кирилл Левников

Котировки БК «Олимп»

П1 - 6.42 Х - 3.52 П2 - 1.64

Ориентировочные составы:

«Амкар»: Хомич – Милькович, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев – Баланович, Голь, Комолов – Костюков, Гасилин

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий – Вернблум – Фернандес, Головин, Натхо, Набабкин – Витиньо, Ионов

Не сыграют: Йовичич (дисквалификация) – Дзагоев (травма), Еременко, Тошич (оба дисквалифицированы)

Когда задачи еще не решены

Помимо горячей борьбы вверху таблицы не менее ожесточенная борьба ведется и внизу турнирной таблицы. Команда Роберта Евдокимова, выигравшая в двух из четырех последних матчей, еще не обеспечила себе прописку в элите на следующий сезон. «Оренбург» находится всего в двух очках от зоны вылета, и это явно не то положение, чтобы чувствовать себя спокойно.

Дебютанту Премьер-лиги предстоят три домашних поединка в оставшихся четырех турах. Это хороший шанс на спасение, но с другой стороны «Оренбургу» точно не будет легко, поскольку команду ожидает два сложнейших домашних матча с главными претендентами на еврокубковое место – «Краснодаром» и «Ростовом».

В этих поединках подопечным Роберта Евдокимова надо будет показать свои лучшие качества, чтобы побороться за победный результат. К слову, в первом круге «Оренбург» был очень близок к победе в Краснодаре, но тогда «быки» сумели спастись от поражения, завершив встречу сверхрезультативно – 3:3.

Непросто будет и команде Игоря Шалимова. У «Краснодара» явно сложнее календарь на финише (чего только стоит противостояние с «Зенитом»), нежели у «Ростова». К тому же, «быки» все оставшиеся четыре встречи проведут в гостях.

Совсем необязательной была потеря очков краснодарцев в последнем домашнем матче сезона с «Анжи». Именно после этого результата у «Ростова» появился реальный шанс опередить «черных буйволов», отставание от которых составляет всего три очка. Правда, далеко не факт, что команда Ивана Данильянца пройдет финишный отрезок сезона без потерь.

«Оренбург» - «Краснодар»

7 мая, 14:00. Оренбург, «Газовик»

Арбитр: Михаил Вилков

Котировки БК «Олимп»

П1 - 3.65 Х - 3.19 П2 - 2.16

Ориентировочные составы:

«Оренбург»: Руденко – Полуяхтов, Андреев, Сиваков, Бордачев – Георгиев, Драгун – Григорьев, Воробьев, Парняков – Лобжанидзе

«Краснодар»: Синицын – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Каборе, Газинский – Классон, Подберезкин, Вандерсон – Смолов

Не сыграют: Габулов, Кержаков, Абакумов, Кацалапов (все травмированы), Малых (дисквалификация) – Крицюк, Окриашвили (оба травмированы), Торбинский (дисквалификация)

В ожидании реванша

«Зенит» сполна воспользовался поражением ЦСКА в дерби от «Спартака» и поднялся на второе место, опережая «армейцев» на два очка. Теперь судьба второго лигочемпионовского места в руках у «Зенита». Питерцам необходимо выиграть четыре оставшихся матча, чтобы финишировать на заветной второй позиции. Только вот вопрос – смогут ли «сине-бело-голубые» пройти этот небольшой отрезок без осечек, ведь игра питерской команды не впечатляет, а победы ей даются в последнее время с большим скрипом и не без судейских скандалов?

Однозначно «Зениту» будет непросто с «Краснодаром», также проблемы подопечным Мирчи Луческу способен создать и «Терек», нанесший в первом круге минимальное поражение питерцам в Грозном. Команда Рашида Рахимова теоретически еще может побороться за еврокубковое место, правда, если брать во внимание, что ей предстоят два сложнейших выездных матча с «Зенитом» и «Спартаком», то слабо верится в такую возможность. Главные претенденты на четвертое место «Краснодар» и «Ростов» выглядят сильнее и стабильнее «Терека».

«Зенит» - «Терек»

7 мая, 19:00. Санкт-Петербург, «Петровский»

Арбитр: Владимир Сельдяков

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.36 Х - 4.83 П2 - 9.50

Ориентировочные составы:

«Зенит»: Лунев – Смольников, Иванович, Кришито, Жирков – Гарсия, Эрнани – Шатов, Жулиано, Данни – Дзюба

«Терек»: Городов – Анхель, Семенов, Родолфо – Уциев, Кузяев, Иванов, Пирис, Мохаммади – Мбенг, Митришев

Не сыграет: Файзулин (травма)

Все матчи 27-го тура: