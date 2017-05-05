U-21. Олимпик обыграл Черноморец

Это уже была вторая встреча отчетных соперников в этом сезоне. Первая игра на белоцерковском стадионе «Смена» состоялась в рамках 15 тура и была датирована 11 ноября. В том матче победу, благодаря точным ударам Максима Драченко и Евгения Цымбалюка, одержала донецкая молодежка. И, конечно же, подопечные Игоря Климовского были преисполнены решимости и ныне доказать, что тогдашний результат был закономерен. К тому же нужно было взять реванш в глазах собственных болельщиков за осечку в прошлом туре.

Хозяева не стали ничего откладывать в долгий ящик и уже на седьмой минуте матча «Олимпик» вышел вперед. После массированной атаки отличился Дмитрий Пуды, удачно сыграв на опережение, он перекинул мяч через одесского вратаря Сергея Смородина.

«Быстрый» гол, по-видимому, не в полной мере удовлетворил молодежку «Олимпика» и его тренерский штаб. Подопечные Игоря Климовского, как будто и вовсе не было забитого мяча, упрямо шли вперед. Атакуя широким фронтом, хозяева один за другим создавали у ворот «Черноморца» опасные моменты. Запомнился, в частности, удар капитана «молодежки» Станислава Беленького. Раскидав финтами сразу несколько соперников, Стас пробил с острого угла, однако вратарь одесситов ликвидировал опасность. Но через несколько минут и он был бессилен, когда после навесной передачи с правого фланга, Евгений Цымбалюк, выиграв верховую борьбу, мощным ударом головой поразил нижний угол одесских владений.

Но, видать, и разница в два мяча не полностью устраивала хозяев. Иначе объяснить их неимоверную целеустремленность к воротам «Черноморца» было нельзя. И вскоре был близок к успеху Владислав Шарай, но, к сожалению, его удару немного не хватило точности. А вот Евгений Цымбалюк на завершающей стадии атаки не промазал. Вновь воспользовавшись верховой фланговой передачей, он, опять выпрыгнув выше всех, и головою вогнал свой второй мяч во встрече в одесские ворота.

С помощью замен тренерский штаб «Черноморца» попытался внести коррективы в игру. Но «Олимпик» в этот день было просто не остановить. Даже выигрывая с крупным счетом, они и не думали снимать одесскую цель с осады. И когда до завершения первого тайма оставалась минута, во встрече состоялся и второй «дубль». Это, словно из пушки, метров с 19-ти, по воротам оппонента «выстрелили» Дмитрий Пуды – у одесского голкипера не было шансов спасти свою команду. 4:0. В воздухе запахло разгромом…

В начале второго тайма гости значительно активизировались. Футболисты «Чероморца» понимали, что попали в отчаянное положение и только полнейшая самоотдача может что-то поменять в ходе отчетного поединка. И, стоит признать, что уже в дебюте второй половины игры «моряки» имели возможность «размочить» счет, но очень уверенно на последнем рубеже сыграл Богдан Степаненко. Стоит отметить, что страж донецких ворот Богдан Степаненко в отчетной встрече неоднократно приходил на выручку своим партнерам, один за другим отражая удары гостей.

Нельзя сказать что, имея комфортную разницу в счете, парни Игоря Климовского только то и делали, что обороняясь, пытаясь удержать положительный для себя результат. Час от часу они проводили образцово-показательные атаки, но довести их до логичного завершения, к сожалению, не могли. Хотя шансы забить во встрече и пятый мяч имели очень даже неплохие. Тот же Станислав Беленький пробил рядом со штангой. Да и Максим Зинатуллин, переиграв в ближнем бою одесского вратаря, впоследствии не смог ни пробить, ни отдать пас, в результате перспективный момент был упущен.

А вот одесситы своей возможностью хоть немного сократить разницу в счете, сумели воспользоваться. Это Евгений Мурашов классно выполнил штрафной удар, поразив нижний угол донецких ворот.

Этого гостям показалось мало. «Моряки» во что бы то ни стало хотели забить и во второй раз, однако счет до финального свистка так и остался неизменен.

ФК «Олимпик U-21» (Донецк) - ФК «Черноморец U-21» (Одесса) – 4:1 (4:0).

Голы: Пуды (7, 45), Цымбалюк (22, 35) – Мурашов (84).

ФК «Олимпик U-21»: Степаненко, Писковой, Надирадзе, Счастливцев (Геловани, 84), А. Козлов, Н. Касьяненко, Цымбалюк (Зинатуллин, 67), Беленький (К), Пуды (Боровик, 75), Масикевич (Глиняный, 46). В. Шарай.

Запасные: Безкровный, Зубашевский.

ФК «Черноморец U-21»: Смородирн (К), Щетинин, Гладченко, Гадрани (Отрошко, 33), Свирчук, А. Селезнев, Мурашов, М. Попов (Д. Михайличенко, 59), Переверза, Семенив, Штогрин (Шамугия, 43).

Запасные: Лободров, Вареник, Чернышев, Игнатьев.

Предупреждения: Цымбалюк (35), Беленький (67), Счастливцев (71), Н. Касьяненко (82) – Переверза (37), Селезнев (74).