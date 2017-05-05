Фанаты Волыни бойкотировали матч с Ворсклой из-за конфликта с игроками

Фанаты «Волыни» бойкотировали матч 28-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:1), который состоялся на стадионе «Авангард» в Луцке.

По информации источника, ультрас имеют конфликт с футболистами луцкого клуба. Он начался после матча 26-го тура УПЛ против Карпат (0:1), когда к приехавшим на выездную игру фанатам «Волыни» футболисты после финального свистка даже не подошли.

То же самое повторилось и после домашней игры 27-го тура с Днепром (0:1).

Сегодня фанаты пришли на стадион, но сидели рядом со своим сектором, на котором был растянут баннер с надписью «Без нас ви – ніхто», и молча смотрели матч с «Ворсклой».