Фанаты Волыни бойкотировали матч с Ворсклой из-за конфликта с игроками

Фанаты «Волыни» бойкотировали матч 28-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:1), который состоялся на стадионе «Авангард» в Луцке.
По информации источника, ультрас имеют конфликт с футболистами луцкого клуба. Он начался после матча 26-го тура УПЛ против Карпат (0:1), когда к приехавшим на выездную игру фанатам «Волыни» футболисты после финального свистка даже не подошли.
То же самое повторилось и после домашней игры 27-го тура с Днепром (0:1).
Сегодня фанаты пришли на стадион, но сидели рядом со своим сектором, на котором был растянут баннер с надписью «Без нас ви – ніхто», и молча смотрели матч с «Ворсклой».
Источник — Sportarena
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