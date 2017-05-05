Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Фанаты Волыни бойкотировали матч с Ворсклой из-за конфликта с игроками

На пустом секторе ультрас красовался баннер с надписью «Без нас ви – ніхто»

  • 05.05.2017 20:59
  • 1052 просмотров
  • 3 комментария
Метки
sportarena.com
© sportarena.com

Фанаты «Волыни» бойкотировали матч 28-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:1), который состоялся на стадионе «Авангард» в Луцке.

По информации источника, ультрас имеют конфликт с футболистами луцкого клуба. Он начался после матча 26-го тура УПЛ против Карпат (0:1), когда к приехавшим на выездную игру фанатам «Волыни» футболисты после финального свистка даже не подошли.

То же самое повторилось и после домашней игры 27-го тура с Днепром (0:1).

Сегодня фанаты пришли на стадион, но сидели рядом со своим сектором, на котором был растянут баннер с надписью «Без нас ви – ніхто», и молча смотрели матч с «Ворсклой».

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    xxxpatrikxxx
      xxxpatrikxxx, 05.05.2017 21:05
    0
    не весь матч, не надо ляля!
    Ссылка
    alex_kor
      alex_kor, 05.05.2017 21:24
    +5
    slava_novogorsku, 05.05.2017 21:19
    Это на таких стадионах украинская премьер лига играет?!!! Я в шоке, ппц!!! Фотку увидел сначала подумал, что это какая то дворовая или школьная команда играет, жесть конечно.
    куда нам до рассеи матушки, где не каждый вообще знает что можно играть не только в бутылочку
    Ссылка
    Полончак Іван
    Полончак Іван, 05.05.2017 21:25
    0
    Так!... Не місце команді з таким стадіоном представляти Луцьк! Ганьба!!!! Який стадіон,..., таке і місце в турнірній таблиці!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.