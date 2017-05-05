Шахтер прибыл на матч с Зарей

Вечером 5 мая «Шахтер» вылетел в Харьков.
Напомним, в субботу на ОСК «Металлист» в центральном поединке 28-го тура украинской Премьер-лиги дончане встретятся с «Зарей». На матч с луганчанами лидер чемпионата отправился в таком составе:
вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий;
защитники: Богдан Бутко, Александр Кучер, Василий Кобин, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
полузащитники: Тарас Степаненко, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Тайсон, Алан Патрик;
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Голкипер Олег Кудрик, полузащитник Вячеслав Танковский и нападающий Андрей Борячук присоединятся к команде завтра.
Стартовый свисток арбитра игры «Шахтер» – «Заря» прозвучит 6 мая в 17:00
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.