Шахтер прибыл на матч с Зарей

Спорт.ЮА! Прошу вас уже не первый раз! Дайте Юричу метлу, пусть дворником у вас подрабатывает. Мн...

Ох уж эти игры в длинную.

разве?? ты это скажи тем людям, которые битком забивали стадион на матчах Донбасса в КХЛ, ну или ...

Ну, не популярен хоккей в Украине!