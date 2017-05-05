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Шахтер прибыл на матч с Зарей

В центральном поединке 28-го тура «горняки» встретятся с «Зарей»

  • 05.05.2017 20:05
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Вечером 5 мая «Шахтер» вылетел в Харьков.

Напомним, в субботу на ОСК «Металлист» в центральном поединке 28-го тура украинской Премьер-лиги дончане встретятся с «Зарей». На матч с луганчанами лидер чемпионата отправился в таком составе:
 
вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий;
защитники: Богдан Бутко, Александр Кучер, Василий Кобин, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
полузащитники: Тарас Степаненко, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Тайсон, Алан Патрик;
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
 
Голкипер Олег Кудрик, полузащитник Вячеслав Танковский и нападающий Андрей Борячук присоединятся к команде завтра.

Стартовый свисток арбитра игры «Шахтер» – «Заря» прозвучит 6 мая в 17:00

Источник — ФК Шахтер

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