Перед матчем Шахтер – Заря в Харькове пройдет автограф-сессия Дентиньо

«Шахтер» в своем официальном аккаунте в Twitter обнародовал имя игрока, который примет участие в автограф-сессии на ОСК «Металлист». Им станет полузащитник «горняков» Дентиньо. Автограф-сессия начнется в 15.00 в Fan Shop на стадионе.

«Горняки» приглашают болельщиков в Харькове прийти в Fan Shop, получить свой автограф и сделать фото с кумиром на память перед чемпионским матчем с «Зарей», который начнется в 17.00 Напомним, в случае победы над луганчанами горняки в 10-й раз станут чемпионами Украины.