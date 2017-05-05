Перед матчем Шахтер – Заря в Харькове пройдет автограф-сессия Дентиньо

«Шахтер» в своем официальном аккаунте в Twitter обнародовал имя игрока, который примет участие в автограф-сессии на ОСК «Металлист». Им станет полузащитник «горняков» Дентиньо. Автограф-сессия начнется в 15.00 в Fan Shop на стадионе.
«Горняки» приглашают болельщиков в Харькове прийти в Fan Shop, получить свой автограф и сделать фото с кумиром на память перед чемпионским матчем с «Зарей», который начнется в 17.00 Напомним, в случае победы над луганчанами горняки в 10-й раз станут чемпионами Украины.
🔥 Завтра в 15:00 перед матчем #ШахтерЗаря в Fan Shop на ОСК «Металлист» состоится автограф-сессия Дентиньо. ✍🏻 Приходите! ⚒ pic.twitter.com/wudF4o5uKS— FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 5 травня 2017 р.
Источник — ФК Шахтер
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