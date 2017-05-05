Директор Тосно: «Решение по Милевскому примем в конце сезона»

Директор «Тосно» Леонид Хоменко заявил, что Артем Милевский может остаться в российском клубе и на следующий сезон.

– Решение по Милевскому мы примем в конце сезона. У нас осталось еще четыре игры, – сказал Хоменко.

– К чему склоняетесь? Пока Милевский не забил ни одного гола...

– Но он и играет не так много. А когда выходит на поле – пользу приносит.

– То есть допускаете, что он останется в «Тосно» на следующий сезон?

– Безусловно. Но решение примем в конце сезона. Самому Артему у нас нравится.