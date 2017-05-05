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Директор Тосно: «Решение по Милевскому примем в конце сезона»

Леонид Хоменко считает, что украинский легионер приносит пользу своей команде

  • 05.05.2017 19:35
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instagram.com/timi1010. Артем Милевский
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

Директор «Тосно» Леонид Хоменко заявил, что Артем Милевский может остаться в российском клубе и на следующий сезон.

– Решение по Милевскому мы примем в конце сезона. У нас осталось еще четыре игры, – сказал Хоменко.

– К чему склоняетесь? Пока Милевский не забил ни одного гола...
– Но он и играет не так много. А когда выходит на поле – пользу приносит.

– То есть допускаете, что он останется в «Тосно» на следующий сезон?
– Безусловно. Но решение примем в конце сезона. Самому Артему у нас нравится.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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