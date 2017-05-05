Директор Тосно: «Решение по Милевскому примем в конце сезона»

Директор «Тосно» Леонид Хоменко заявил, что Артем Милевский может остаться в российском клубе и на следующий сезон.
– Решение по Милевскому мы примем в конце сезона. У нас осталось еще четыре игры, – сказал Хоменко.
– К чему склоняетесь? Пока Милевский не забил ни одного гола...
– Но он и играет не так много. А когда выходит на поле – пользу приносит.
– То есть допускаете, что он останется в «Тосно» на следующий сезон?
– Безусловно. Но решение примем в конце сезона. Самому Артему у нас нравится.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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