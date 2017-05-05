Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Генк намерен выкупить мой контракт у Шахтера»

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский, который вчера отпраздновал свое 24-летие, рассказал о перспективах выступление в бульгийском чемпионате.



– Руслан, знаю, что в твоих услугах заинтересован «Фенербахче», но у тебя принципиальная позиция — только не Турция, правда?

– Нет, я не настроен настолько категорично. Дело не в этом, а в том, что у «Генка» есть первоочередное право выкупа моего контракта у Шахтера. Насколько мне известно, клуб намерен воспользоваться данной опцией. Но загадывать я не хочу. Летом все будет понятно.



– Тебя не смущает, что в следующем сезоне вы можете не попасть в Лигу Европы?

– Мы будем делать для этого все, что в наших силах. Шансы есть. В любом случае, я не витаю где-то в облаках. Во-первых, благодарен своему нынешнему клубу за отношение ко мне, и хочу ответить ему таким же уважением. Во-вторых, мне нужно обрести игровую стабильность, а уже потом думать о каком-то повышении. Буду очень рад, если мне удастся достичь новых вершин вместе с «Генком». У нас очень хорошая команда. Но, опять-таки, давай дождемся летнего перерыва…



Евгений ГРЕСЬ