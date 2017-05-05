U-21. Шахтер всухую победил Зарю

В 28-м туре молодежного чемпионата Украины «Шахтер» встречался с луганской «Зарей».
«Шахтер» U-21 – «Заря» U-21 – 2:0
Голы: Борячук, Игнатенко, 87
«Шахтер»: Кудрик, Кирюханцев, Бондарь, Качараба (к) (Сагуткин, 89), Корниенко (Арендарук, 68), Танковский, Глущук (Игнатенко, 62), Коробенко (Пихаленок, 46), Борячук, Глагола, Топалов
«Заря»: Герасименко, Заименко (к), Емец, Повалий, Авраменко, Майборода, Кравченко (Борисенко, 60), Сухомлин (Вовченко, 85), Нечипоренко, Белоусов, Терзи
Предупреждение: Корниенко (12)
Источник — ФК Шахтер
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