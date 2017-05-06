Принципиальная встреча Венгера с Моуриньо и непредсказуемые Орлы

Дерби Лондона

«Вест Хэм» уже фактически решил вопрос о сохранении прописки в элите на следующий сезон. Хоть команда Славена Билича сама сейчас не блещет (впрочем, не только сейчас, а на протяжении всего сезона), соперники, расположившиеся ниже «молотобойцев» в таблице, еще хуже выступают. Тем нее менее, чтобы ни от кого не зависеть и полностью себя обезопасить от вылета, «Вест Хэму» желательно одержать еще одну победу.

Не сомневаюсь в том, что лондонская команда, не выигрывающая на протяжении трех поединков, будет максимально нацелена на победу в предстоящем дерби с «Тоттенхэмом». Тем более дерби есть дерби, и оно всегда принципиально.

Не менее, а то и более, нуждается в победе и команда Маурисио Почеттино. «Шпоры» все еще надеются отыграть четырехочковый дефицит от «Челси» и побороться за чемпионство. Несмотря на то, что это уже практически нереально, теоретические шансы «Тоттенхэм» все еще сохраняет, а значит, лондонцы будут сражаться и биться за положительный результат в оставшихся трех матчах сезона.

Интересные факты:

- «Вест Хэм» выиграл у «Тоттенхэма» только четыре из последних 19 матчей Премьер-Лиги, включая один из последних пяти - в прошлом сезоне на «Болейн Граунд».

- «Шпоры» нацелились на свою 24-ю победу в лиге в сезоне. В последний раз они одерживали 24 победы в сезоне 1966-67.

- Восемь из 13 голов Мануэля Лансини в АПЛ были забиты в лондонских дерби (62%).

- На счету Харри Кейна пять мячей в последних пяти матчах Премьер-лиги против «Вест Хэма», а также 18 голов в последних 20 поединках с лондонскими командами.

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»

5 мая, 22:00. Лондон, «Олимпийский стадион»

Арбитр: Энтони Тейлор

Котировки БК «Олимп»

П1 - 8.50 Х - 5.24 П2 - 1.37

Ориентировочные составы:

«Вест Хэм»: Адриан – Фонте, Рид, Коллинз – Фернандеш, Куяте, Нортвейт, Крессвелл – Лансини – Айю, Кальери

«Тоттенхэм»: Льорис – Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис – Дайер, Ваньяма – Сон, Эриксен, Алли – Кейн

Не сыграют: Обианг, Антонио, Огбонна (все травмированы) – Уинкс, Ламела, Картер-Викерс, Роуз (все травмированы)

«Пэлас» - ураган для грандов

Команду Хосепа Гвардиолы ожидает непростая домашняя встреча с «Кристал Пэлас». В течение одного месяца «орлы» одолели трех грандов – «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». На топ команды у подопечных Сэма Эллардайса, еще не обеспечивших себе место в АПЛ на следующий сезон, особый настрой, поэтому «Ман Сити» следует отнестись очень серьезно к поединку и не допустить недооценку соперника.

«Горожане» совсем необязательно потеряли очки во встрече с «Мидлсбро» (более того, в последних семи матчах «Сити» выиграл лишь дважды) и по потерянным очкам теперь не опережают «Ливерпуль». Лишь в случае успеха в перенесенном матче с «Вест Бромвичем» манчестерская команда сравняется по набранным очкам со своим главным конкурентом за место в Лиге чемпионов.

Потенциально «Ман Сити» может провести с «Ливерпулем» дополнительный поединок за право финишировать выше в таблице, если у обеих команд будет одинаковое количество очков и баланс мячей. Правда, такой сценарий маловероятен.

Интересные факты:

- «Манчестер Сити» выиграл восемь из последних девяти матчей против «Кристал Пэлас».

- Последний раз «орлы» побеждали в Манчестере в 1991-м году, и им не удалось забить в последних трех визитах. Последним игроком «Пэлас», забившим на «Этихаде» в Премьер-лиге, был Даррен Пауэлл в январе 2005 года.

- «Горожане» уже сравнялись со своими же показателями прошлого сезона – 66 очков и 19 побед.

- Кристиан Бентеке забил 22 различным командам в АПЛ, но еще ни разу не забил «Ман Сити» в семи поединках.

«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас»

6 мая, 14:30. Манчестер, «Этихад»

Арбитр: Майкл Оливер

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.29 Х - 6.33 П2 - 9.50

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Навас, Отаменди, Компани, Клиши – Туре, Фернандиньо – Стерлинг, Де Брюйне, Сане – Жезус

«Кристал Пэлас»: Хеннесси – Уорд, Келли, Дилэйни, Ван Анхолт – Макартур, Миливоевич – Заха, Панчеон, Таунсенд – Бентеке

Не сыграют: Браво, Гюндоган, Стоунз, Агуэро (все травмированы) – Томкинс, Данн, Уикхэм, М. Сако (все травмированы)

Когда не все в твоих руках

Не использовав свой шанс в матче с «Тоттенхэмом», у «Арсенала» остается последняя возможность зацепиться за лигочемпионовское место. Для этого необходимо обыграть на «Эмирейтс» «Манчестер Юнайтед». Только победа в предстоящей встрече над «манкунианцами» позволит команде Арсена Венгера побороться за ТОП-4.

Правда, теперь не все зависит от «канониров». Если главные конкуренты лондонской команды «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» наберут максимальное количество очков в оставшихся поединках, то «Арсенал» даже не спасут пять побед (учитывая две перенесенные встречи с «Сандерлендом» и «Саутгемптоном»).

Сложно говорить об «Арсенале» в положительных тонах, поскольку лондонская команда в весенней части сезона выглядит крайне нестабильно и разбалансировано. От нее попросту не знаешь, чего ожидать. Домашние матчи «канонирам» даются намного лучше, чем выездные. И это большой плюс для подопечных Арсена Венгера, что важнейшая встреча с МЮ состоится в родных стенах.

После расхваленного перехода на схему с тремя защитниками, «Арсенал» вчистую уступил «Тоттенхэму», показав, что новая модель игры все проблемы не решит. Это может принести лишь локальный успех, а чтобы что-то кардинально изменить в клубе, нужны серьезные перемены, начиная с изменений на тренерском мостике.

«Манчестер Юнайтед» может серьезно облегчить задачу лондонцам выиграть в грядущей встрече, если сыграет не в оптимальном составе. Добыв минимальную победу в Виго, в рамках полуфинала Лиги Европы, Жозе Моуриньо может предоставить ведущим игрокам отдых накануне ответной игры. Тем более, учитывая, что у «красных дьяволов» в последнее время слишком много игроков сломалось, португальский наставник едва ли станет рисковать здоровьем лидеров.

Очевидно, что для МЮ сейчас приоритетнее Лига Европы, выиграв которую манчестерская команда в следующем сезоне выступит в групповом турнире Лиге чемпионов. Поэтому очень даже возможно, что Жозе Моуриньо пожертвует последними матчами чемпионата, дабы решить главную на сегодня задачу.

Напоследок бы отметил, что противостояния Арсена Венгера с Жозе Моуриньо, чьи отношения до сих пор натянуты, всегда принципиальны и до предела горячи. А потому в независимости от составов, на футбольном поле будет настоящая битва.

Интересные факты:

- Единственная победа Арсена Венгера в 16 предыдущих встречах в качестве главного тренера против Жозе Моуриньо состоялась в 2015-м году в матче за Суперкубок Англии («Арсенал» - «Челси» 1:0).

- Жозе Моуриньо не проигрывает в своих 12 матчах АПЛ против «Арсенала».

- Последний раз, когда «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» финишировали вне четверки, был сезон 1978-79, когда они финишировали на седьмом и девятом месте соответственно.

- Уэйн Руни забил наибольшее количество голов в ворота «Арсенала» (11), чем любой другой игрок в истории Премьер-лиги.

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»

7 мая, 18:00. Лондон, «Эмирейтс»

Арбитр: Андре Марринер

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.93 Х - 3.62 П2 - 4.08

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Чех – Паулиста, Косельни, Мустафи – Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Коклен, Монреаль – Санчес, Езил – Жиру

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро – Дармиан, Смоллинг, Джонс, Блинд – Каррик, Эррера – Мата, Мхитарян, Мартиаль – Руни

Не сыграют: Касорла, Л. Перес, Джака, Рейн-Аделед (все травмированы) – Рохо, Шоу, Ибрагимович, Янг, Фосу-Менса (все травмированы), Феллаини (дисквалификация).



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