Андрей ПИЛЯВСКИЙ: «Постараемся поставить Шахтеру подножку»

— Андрей, Заре не удается отобрать очки у Шахтера четыре матча кряду. Не хватает силенок, или причина кроется в другом?

— Так сразу на этот вопрос и не ответишь. Моментами мы даже владеем игровым преимуществом, но, возможно, где-то теряется концентрация, а у донетчан такие классные исполнители, что подобного они, как правило, не прощают. Надеюсь, в дальнейшем мы исправим данный пробел.

— Заря готова поставить подножку горнякам, дабы отложить празднование ими победы в чемпионате?

— По крайней мере, мы приложим для этого все усилия. Нам ведь тоже очень нужны очки, чтобы сохранить за собой третью строчку в турнирной таблице. Хотя мы понимаем, какой запредельный настрой будет у футболистов Шахтера.