Евгений ЧЕБЕРКО: «Взял мяч — никто не спорил, я ударил и забил»

В 27-м туре чемпионата УПЛ хватало молодых героев — Беседин, Гуцуляк, Шепелев, Лунин. Но особо хотелось бы отметить 19-летнего хавбека Чеберко из Днепра: на 90-й минуте при счете 0:0 юный футболист, вышедший на замену, отважился пробить пенальти. Забил, и своим хладнокровием принес команде три выездных очка, а затем ответил на вопросы проекта Золотой Талант.

— Женя, некоторые просыпаются знаменитыми, а ты уже засыпал таким? Ведь клубная пресс-служба уже вечером после матча мучила вопросами? Привык уже к диктофонам и камерам?

— Да, по дороге домой разговаривали. Но интервью я за свою жизнь всего лишь парочку дал. Так что куда привыкать?.. Рано, только 19 лет. Чтобы просыпаться знаменитым, еще много нужно доказывать.

— А читать интервью или какие-то биографические книги футбольных звезд?

— Люблю, последнюю прочел о Златане Ибрагимовиче, очень интересно.

— Надеемся, у тебя еще все впереди. Ведь жизнь полна сюрпризов. Скажи кто-то год назад, что сейчас будешь играть в основе Днепра и забивать победные мячи, ведь не поверил бы?

— С трудом. Может, выходил бы, но не факт. Просто такое с клубом случилось, проблемы, пришли молодые, новый тренер. Получилось, молодежь играет, многие забивали уже. Теперь я. Но год назад такое не представил бы.

— Неприятности в клубе начались после финала Лиги Европы, с тех пор команда потихоньку разбегалась. Признайся, молодые радовались, когда прошлым летом уходили «предпоследние из могикан» во главе с Маркевичем? Ведь у вас с ребятами появлялся шанс, и не призрачный.

— Надо верить, что шанс всегда есть. В первую очередь, нужно работать, и тогда, я уверен, рано или поздно тебя заметят. Просто в данной ситуации у молодых ребят шанс намного быстрее появился.

— Кстати, игра кого из опорников той славной команды тебе нравилась больше всего?

— Ну, все мастера. Если брать именно чистого опорника, то это Канкава, в отборе здорово играл. А вообще Руслан Ротань — лучший на своей позиции в Украине.

— Как у тебя складывались отношения с Дмитрием Михайленко, с которым год назад вместе трудились в дубле, заканчивали прошлый чемпионат?

— Нормальные отношения, как у обычного игрока и тренера. Он ко всем нормально относится. Доверяют ведь всем по-разному, просто я за дубль не успел много матчей сыграть, поэтому не могу сказать, что отношения идеальные. Просто обычные рабочие.

— Когда его назначили и. о. главного, порадовался и за него, и за себя? Чувствовал, что Станиславович возьмет с собой в первую команду?

— За себя особо нет, а за него порадовался, что в такой должности в такой команде. Я просто тренировался, и потом мне сказали, что будешь работать с первой командой. Вот тогда этот груз ответственности и упал.

— Вы вместе набиваете шишки в УПЛ. Ты дебютировал в первом же туре с Волынью, переживал?

— Конечно, волновался! Я вышел на пять минут, когда счет был уже 5:0, и вроде особо волноваться не приходилось, игра была сделана. Но когда выходил на поле, все равно было волнение. И радость.

— Но до Нового года ты за первую команду в чемпионате сыграл еще только раз, в ноябре против Шахтера, 22 минуты. Хотя за дубль выступал регулярно. Почему?

— Тренер все видит, кто, как работает на тренировках, кто в лучшей форме. Он видит все. Я просто тренировался, доказывал и набирал форму.

— Обижался в душе? Ревновал, что бывшие партнеры по дублю играют в первой команде, а ты нет?

— Если честно, то не обижался. Немного расстраивался, это да, слишком уж хотел сыграть. Хорошо, что я за дубль у Александра Владимировича Поклонского играл, и все равно практика была, это самое главное.

— Кстати, с кем из молодых ты подружился раньше всех?

— Дольше всех дружим с Кожушко и Луневым, 98-й год, с академии еще. Мы в ДЮФЛУ вместе заканчивали выступать, плюс в сборных пересекались. И Назарина тоже, который в дубле, но был в первой команде. Мы с ним ездили на сборы еще позапрошлой зимой, с Мироном Богдановичем. Вот с ним дольше всех, а так у нас хороший коллектив в команде, все друг с другом общаются.

— Зато весной в УПЛ ты играешь регулярно, и ни одного матча за дубль. Так удачно на сборах в Турции поработал?

— Тренеру виднее, как я работал на сборах, просто начали ставить меня, я поверил в себя, да и форму набрал, и это дает плоды. Главное, чтобы команда выигрывала.

— Серия Днепра — 11 матчей без поражений — впечатляет.

— Если честно, то да. Главное, не останавливаться. Особенно у нас, у молодых может такая проблема возникнуть, подумаем, что все уже сделано. Но в нашей команде такого нет. И тренера не дают расслабиться, и сами ребята прекрасно понимают, что рано снижать к себе требования.

— Прошлым летом всем было интересно, как будет выглядеть Днепр, наспех слепленный из оставшихся ветеранов и молодежи. Скажи, вам самим нравится, как играете?

— Конечно, есть что улучшать, много проблем в обороне и атаке, тяжело забиваем, нужно много моментов. А так, если честно, чемпионат Украины мы играем достаточно хорошо, мало у нас команд, которые стараются играть через короткие передачи. У нас все молодые и, может, еще не окрепшие пацаны, и нужно играть через короткий пас, использовать свои сильные стороны, скорость, движение. Мы стараемся так играть, и это нравится больше, чем то, как действуют некоторые команды: принимают мяч, бьют вперед и там за подбор борются. Мне не импонирует такой футбол.

— Давай о твоем голе Волыни. Откуда ж такая уверенность была, что забьешь? Тем более, ты не с первых минут играл.

— Я б не сказал, что уверенность переполняла. Просто год не забивал, в последний раз еще за U-19. Взял мяч — и мне позволили, никто не спорил — я взял, ударил и забил.

— А кто вообще штатный пенальтист? Кто должен был бить?

— Ротань бьет.

— Вы сами выбираете, или тренеры назначают?

— Наверное, все же сами во время игры определяем, кто уверен, тот и бьет.

— В командах U-19 и U-21 часто к точке подходил? И что всегда забивал?

— Нет больше на юношеском уровне, когда в академии играл. В U-19 и дубле ни разу не бил. А в чемпионате ДЮФЛ забивал.

— Ты родился в Мелитополе. Папа в секцию отвел?

— Да, папа и брат, брат даже больше хотел, чтобы я тренировался.

— Твой первый тренер — Станислав Николаевич Заброда — строгий?

— Если честно, когда я занимался, он строгий был. Но дисциплина всегда должна присутствовать, если хочешь чего-то добиться.

— Он же воспитывал Хачериди. Рассказывал о твоем тезке, о его вспыльчивом характере?

— Сначала не особо, а когда я подрос, начал рассказывать. Что характер у Хачериди непростой, но он всегда работал, хотел стать футболистом и у него получилось.

— Ты послушным рос?

— (Улыбается). Как сказать, были свои проблемы. Помню, когда в первый раз пришел на тренировку, там были старшие ребята, я две минуты потренировался и заплакал, сказал, не буду больше сюда ходить, отведите на борьбу или на что-то другое, здесь не хочу. И ушел. На следующий день пришел опять, потренировался уже 15 минут, развернулся и снова ушел, сказав, что не приду больше. Потом прошло пару недель, меня опять отвели, и я начал работать нормально.

— Где тебя заметили тренеры днепропетровского УФК?

— Я играл в Мариуполе в Азовстали, приезжал на игры, потом Запорожье — Металлург — было пару турниров, но сказали тренера, не берут меня, не подхожу. А потом приезжали играть в Днепр товарищеский матч, мне предложили, пригласили на сборы, я там проявил себя, и меня взяли.

— Кто был первым тренером в УФК?

— Гела Александрович Глонти.

— Вы удивили всех, когда в 2013-ом выиграли чемпионат ДЮФЛ в возрастной категории U-15. Крутая у вас банда была?

— Ну да, мы победили, и для нас самих это было неожиданно. Академия ни разу не выигрывала, а тут интернат выиграл чудом. Я думаю, своей работой полностью заслужили тот успех. Может, на нас команды сильно не настраивались, но мы доказали всем, что в жизни все бывает. И интернат может стать чемпионом.

— Всех крушили? Никого не щадили?

— Первую игру у Металлиста выиграли, потом у киевского интерната, сыграли вничью с Ужгородом и по пенальти Шахтер обыграли.

— С кем из ребят из того коллектива общаешься?

— Со многими стараюсь поддерживать отношения. Большинство из тех, кто там был, играют, но в первых командах только я. Кто-то в дубле Динамо, кто-то в U-19. В Шахтере, в Александрии есть ребята, но не в первых командах.

До сих пор общаемся с Кошелевым из Динамо, Клочаном (Звезда), Веждел, Островский, много ребят.

— Проект Золотой Талант не так давно общался с Жорди Гратакосом, бывшим директором академии Днепра. Он нахваливал тебя, Когута, Вакулко, но особенно Лунева. У тебя какие воспоминания от руководства испанца остались?

— Это он меня больше всего звал из УФК в академию. Звал два года, в первый я не пошел, сказал, хочу остаться здесь. Он все-таки достучался, я перешел в академию, и он мне помогал, когда не получалось что-то. Он хороший специалист.

— Что еще вспоминается доброго из чемпионатов ДЮФЛ?

— Вспоминается эта победа и вообще наша команда. Одна семья. Жили в интернате дружно, тренировались утром, потом учеба, всегда все вместе, может за счет этого и стали чемпионами.