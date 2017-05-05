Михаил СЕРГИЙЧУК: «В первой шестерке играть очень непросто»

Атакующий игрок «Олимпика» - о малой родине, безвыигрышной серии своей команды, а также о прошедшем и следующем турах Лиги Пари-Матч.

- Михаил, прошло несколько дней со дня матча с «Зарей». Согласны с теми, кто считает, что «Олимпику» повезло добыть ничью?

- Я не считаю, что мы «отскочили»! Напротив: после игры я (и мои партнеры тоже) был расстроен, что мы не выиграли. На самом деле и до забитого мяча, и после него мы имели моменты. Наш гол назревал.

- Последняя победа вашей команды датирована 11 марта (3:2 над «Ворсклой»). Как объясните этот почти двухмесячный период без выигрышей?

- Ну, ответ очевиден: мы же выступаем в первой шестерке, где выиграть очень непросто. Обратите внимание: наши непосредственные конкуренты («Заря», «Черноморец», «Александрия») также часто теряют очки.

- Вы уже несколько месяцев в составе «Олимпика». Можете рассказать, как возник вариант перехода в клуб?

- Так сложились обстоятельства... Возникли трудности в Ровно, поэтому пришлось искать другую команду. Мне было комфортно выступать за «Верес», жить в Ровно – это моя малая родина. Сегодня скучаю по дому... Позитив в том, что вернулся в Лигу Пари-Матч и выступаю за команду, которая хочет выйти в Европу.

- За короткое время выступления в составе «сине-бело-черных» Вы, кроме игр за основную команду, периодически выходили на поле в матчах чемпионата U-21...

- Это естественный процесс: пока проходила адаптация, у меня не было достаточного практики в Лиге Пари-Матч, приходилось компенсировать играми в чемпионате U-21. Так и должно быть.

- Роман Санжар склонен изменять амплуа подопечных. Ранее для вас не было проблемой сыграть нападающим или полузащитником, как будет теперь?

- На самом деле позицию приходится менять в ходе каждого матча. Роман Николаевич не привязывает нас к конкретным точкам на поле, он практикует вариативность, потому что понимает, что футбол - живая игра, которую не впишешь в заранее заданные схемы. Иногда приходится выполнять функции защитника!

- Следующий оппонент «Олимпика» в Лиге Пари-Матч – ваш непосредственный конкурент за еврокубки «Черноморец». Что можно ожидать от встречи двух рациональных коллективов, которые, прежде всего, заботятся об обороне?

- Нас ждет непростой соперник... Это действительно важная игра, которую, по моему мнению, выиграет тот, кто выигрывает борьбу. Вот где ключ к трем очкам.