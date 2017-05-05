Габала Григорчука проиграла финал Кубка Азербайджана Карабаху

В финале Кубка Азербайджана по футболу «Габала», которую возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, всухую уступила «Карабаху».
Кубок Азербайджана по футболу. Финал
«Карабах» – «Габала» – 2:0
Голы: Мадатов, 52, Аббасов, 70, автогол
«Карабах»: Ибрахим Шехич, Анси Аголи, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Афран Исмайлов, Муарем Муарем, Махир Мадатов
«Габала»: Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Рашад Садигов, Ника Квеквескири, Сергей Зенев, Джавид Гусейнов (к), Филип Озобич, Тео Уикс, Урфан Аббасов, Араз Абдуллаев, Теллур Муталлимов
Источник — Azerisport.com
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