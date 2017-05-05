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Габала Григорчука проиграла финал Кубка Азербайджана Карабаху

«Карабах» дважды забил во втором тайме встречи

  • 05.05.2017 17:53
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azerisport.com
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В финале Кубка Азербайджана по футболу «Габала», которую возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, всухую уступила «Карабаху».

Кубок Азербайджана по футболу. Финал

«Карабах» – «Габала» – 2:0
Голы: Мадатов, 52, Аббасов, 70, автогол

«Карабах»: Ибрахим Шехич, Анси Аголи, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Афран Исмайлов, Муарем Муарем, Махир Мадатов
«Габала»: Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Рашад Садигов, Ника Квеквескири, Сергей Зенев, Джавид Гусейнов (к), Филип Озобич, Тео Уикс, Урфан Аббасов, Араз Абдуллаев, Теллур Муталлимов

Источник — Azerisport.com

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