Пеп ГВАРДИОЛА: «Агуэро не готов играть»

Серхио Агуэро пропустит матч с «Кристал Пэлас» в рамках 36-го тура АПЛ. Аргентинский нападающий, забивший 13 голов в последних 14-ти матчах, получил повреждение и был вынужден покинуть поле во время последнего матча с «Мидлсбро». Серхио не готов принять участие в субботнем поединке «горожан» с командой Сэма Эллардайса.

Клаудио Браво получил серьёзную травму в матче с «Юнайтед» и, по оценке Гвардиолы, в этом сезоне выступать не будет, а защитник Джон Стоунс тоже продолжает восстанавливаться от повреждения.

Тренер сообщил и хорошую новость: Давид Сильва уже тренируется с «горожанами» по полной программе, но 6-го мая не будет бороться за победу над «орлами».

«Агуэро ещё не готов играть, - сообщил Гвардиола журналистам, собравшимся в Академии «Манчестер Сити», - надеюсь, он выступит в следующем матче, но не раньше.

Вчера Давид провёл первую полную тренировку с командой, но на полное вомсстановление ему нужно ещё некоторое время.

Клаудио не будет играть в этом сезоне, а Джон может принять участие в одном из последних матчей».

До конца сезона 2016/17 остаётся четыре тура, и «Манчестер Сити» продолжает бороться за место в четвёрке сильнейших команд АПЛ и участие в Лиге чемпионов в следующем году.

Три майских матча пройдут на «Этихаде», однако в этом сезоне «горожане» добивались лучших результатов в выездных поединках.

Гвардиола уверен, что его команда справится с задачей и будет продолжать играть в Лиге чемпионов седьмой сезон кряду: «Это в наших руках и мы постараемся остаться в четвёрке сильнейших команд АПЛ.

Если мы выиграем последние матчи, то участие в Лиге чемпионов нам гарантировано; мы также можем претендовать на третье место в чемпионате Англии.

Всё зависит от нас. Мы неважно играли в домашних матчах в этом сезоне и должны исправиться, если хотим продолжать выступать в Европе».