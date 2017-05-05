25-летний украинский полузащитник «Сент-Трюйдена» Роман Безус попал в сферу интересов «Локерена».

Контракт игрока с «Сент-Трюйденом» завершается этим летом, и в следующий клуб он сможет перейти в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Безус провел за «Сент-Трюйден» 22 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.