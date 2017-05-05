25-летний украинский полузащитник «Сент-Трюйдена» Роман Безус попал в сферу интересов «Локерена».
Контракт игрока с «Сент-Трюйденом» завершается этим летом, и в следующий клуб он сможет перейти в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Безус провел за «Сент-Трюйден» 22 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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