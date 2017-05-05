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Безус попал в сферу интересов Локерена

Украинский хавбек сменит клуб будущим летом

  • 05.05.2017 17:22
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voetbalprimeur.be. Роман Безус
© voetbalprimeur.be. Роман Безус

25-летний украинский полузащитник «Сент-Трюйдена» Роман Безус попал в сферу интересов «Локерена».

Контракт игрока с «Сент-Трюйденом» завершается этим летом, и в следующий клуб он сможет перейти в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Безус провел за «Сент-Трюйден» 22 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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