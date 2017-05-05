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ФИФА отменила четырехматчевую дисквалификацию Месси

Наказание было снято из-за недостаточности доказательств вины аргентинца

  • 05.05.2017 16:48
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thenational.ae. Лионель Месси
© thenational.ae. Лионель Месси

Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Изначально Месси был наказан дисквалификацией и штрафом в 10 тысяч швейцарских франков за оскорбление помощника судьи в матче отбора на ЧМ-2018 Аргентина – Чили 23 марта (1:0).

Оба наказания отменены из-за недостаточности доказательств вины аргентинца. Сам Месси признал, что выругался, однако отметил, что его слова не были направлены в адрес арбитра.

Источник — ФИФА

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