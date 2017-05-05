ФИФА отменила четырехматчевую дисквалификацию Месси

Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
Изначально Месси был наказан дисквалификацией и штрафом в 10 тысяч швейцарских франков за оскорбление помощника судьи в матче отбора на ЧМ-2018 Аргентина – Чили 23 марта (1:0).
Оба наказания отменены из-за недостаточности доказательств вины аргентинца. Сам Месси признал, что выругался, однако отметил, что его слова не были направлены в адрес арбитра.
Источник — ФИФА
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