ФИФА отменила четырехматчевую дисквалификацию Месси

Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Изначально Месси был наказан дисквалификацией и штрафом в 10 тысяч швейцарских франков за оскорбление помощника судьи в матче отбора на ЧМ-2018 Аргентина – Чили 23 марта (1:0).

Оба наказания отменены из-за недостаточности доказательств вины аргентинца. Сам Месси признал, что выругался, однако отметил, что его слова не были направлены в адрес арбитра.