Юрий ЯРОШЕНКО: «Моя отставка? Мне ничего не объясняли»

Уже экс-наставник «Полтавы» Юрий Ярошенко прокомментировал свою отставку, которую инициировало руководство клуба.

«Я больше не являюсь главным тренером «Полтавы». Почему покинул команду? Это нужно спрашивать у руководства. Мне ничего не объясняли. За свою работу поставил бы себе четверку. Когда я брал команду, то она находилась внизу турнирной таблицы. Если посмотреть на теперешнюю ситуацию, с учетом того, что с нас три очка сняли, то «Полтава» могла бы делить шестое-седьмое место. В плане перспективы вырисовывалась очень интересная команда. К сожалению, руководители решили прекратить со мной сотрудничество. Ничего не поделаешь. Тренер должен быть готов к любой ситуации, поэтому я нормально воспринял эту новость. Сейчас возьму небольшой перерыв, отдохну, а там жизнь покажет, что будет дальше».

После 28-ми туров Первой лиги «Полтава» имеет в своем активе 36 очков и занимает 11 место.