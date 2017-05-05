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Амбросий ЧАЧУА: «Сталь не уступает в единоборствах»

Футболист «Карпат» поделился ожиданиями от встречи с каменским клубом

  • 05.05.2017 16:24
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ФК Карпаты. Амбросий Чачуа
© ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа, игрок «Карпат», поделился ожиданиями от предстоящего поединка УПЛ против «Стали».

- Подбор исполнителей у них очень неплохой. Сильные качества - то, что они не уступают в борьбе, в единоборствах. Надеюсь, что сможем получить положительный результат.

Знаю, что «Сталь» - непростой соперник, хорошая команда, тренер также амбициозный, но надеюсь, что для нас все сложится наилучшим образом.

Источник — ТК Футбол

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