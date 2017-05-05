Амбросий ЧАЧУА: «Сталь не уступает в единоборствах»

Амбросий Чачуа, игрок «Карпат», поделился ожиданиями от предстоящего поединка УПЛ против «Стали».

- Подбор исполнителей у них очень неплохой. Сильные качества - то, что они не уступают в борьбе, в единоборствах. Надеюсь, что сможем получить положительный результат.

Знаю, что «Сталь» - непростой соперник, хорошая команда, тренер также амбициозный, но надеюсь, что для нас все сложится наилучшим образом.