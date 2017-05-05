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Чак Норрис выступит на стадионе Вереса

Американский актер в июне посетит Ровно

  • 05.05.2017 16:18
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karate.ru
© karate.ru

Известный американский актер Чак Норрис 24-25 июня посетит Ровно, где пройдет Международная миссионерская конференция.

«Актера приглашали в разные страны мира... Однако Чак изъявил желание в первую очередь побывать в Украине», — отметил руководитель Христианской миссии милосердия Владимир Борискевич.

Чак Норрис выступит на главном стадионе Ровно «Авангарде». Этот же стадион является домашним для клуба «Верес», который играет в первой лиге Украины.

К слову, Чак Норрис не только известный актер, но и знаток боевых искусств. В частности, он имеет первый дан по бразильскому джиу-джитсу, восьмой дан по таэквон-до, десятый дан по шито-рю карате-до, десятый дан по Тансудо.

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