Полтава уволила главного тренера

Руководство ФК «Полтава» отправило в отставку главного тренера команды Юрия Ярошенко. Причины данного решения неизвестны.
Юрий Николаевич возглавил полтавский клуб в сентябре 2016 года. Под руководством 56-летнего специалиста перволиговый коллектив впервые в истории дошел до четвертьфинала Кубка Украины, где должен был сыграть с донецким «Шахтером». Однако поединок не состоялся через плохое состояние газона на стадионе «Локомотив». В итоге полтавчане получили техническое поражение.
В турнирной таблице «Полтава», имея в своем активе 36 пунктов, занимает 11-е место.
Источник — Footboom
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