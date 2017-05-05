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Полтава уволила главного тренера

Юрий Ярошенко отправлен в отставку

  • 05.05.2017 15:54
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fcgornyak.dp.ua. Юрий Ярошенко
© fcgornyak.dp.ua. Юрий Ярошенко

Руководство ФК «Полтава» отправило в отставку главного тренера команды Юрия Ярошенко. Причины данного решения неизвестны.

Юрий Николаевич возглавил полтавский клуб в сентябре 2016 года. Под руководством 56-летнего специалиста перволиговый коллектив впервые в истории дошел до четвертьфинала Кубка Украины, где должен был сыграть с донецким «Шахтером». Однако поединок не состоялся через плохое состояние газона на стадионе «Локомотив». В итоге полтавчане получили техническое поражение.

В турнирной таблице «Полтава», имея в своем активе 36 пунктов, занимает 11-е место.

Источник — Footboom

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