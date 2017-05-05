Мечты становятся реальностью, когда мысли превращаются в действия!

Необычно дружеская и невероятно комфортная атмосфера царила вчера на совместном заседании двух комиссий клуба болельщиков "Металлиста 1925". Вчера собрались неравнодушные болельщики команды, у которых «жёлто-синие» сердца бьются в унисон, и которые, несмотря на разность в возрасте, в привычках и взглядах, думают абсолютно одинаково по поводу, как и кто, может вернуть праздник настоящего харьковского футбола в родной город. Ностальгировать по ушедшему в бездну клубу можно долго и бесконечно. А ещё можно засучить рукава и построить то, о чём мечтаешь. Тот праздник, когда в день матча к стадиону стекались потоки людей, желающих лицезреть, и всеми фибрами души переживать и поддерживать свою харьковскую команду – вернуть можно и это вполне реально. Только не надо сидеть на диване и думать, что кто-то это сделает вместо тебя! Как сказал Оноре де Бальзак: "Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти".

В четверг, 4-го мая, состоялось первое заседание двух клубных комиссий: по PR и связям со СМИ, а также по коммерческим вопросам. Заседание проходило в конференц-зале стадиона «Металлист». Напомню, что в середине апреля уже был дан старт работе

правовой комиссии и комиссии стратегического развития народной футбольной команды клуба «Металлист 1925».

На заседании присутствовали учредители ООО «Авангард», представители администрации команды, и естественно болельщики, которые изъявили желание, став членами клуба болельщиков, быть можно сказать на передовой, и своими знаниями, умениями, талантом, своей энергией участвовать в процессе создания профессионального футбольного клуба.

Один из соучредителей ООО «Авангард», советник председателя ХОГА, Сергей Михайлович Стороженко, представил присутствующих на заседании учредителей и работников. Затем было знакомство с членами клуба болельщиков. Слово было предоставлено каждому из болельщиков, а них пришло - 7 человек для участия в комиссии по PR и связям со СМИ и 8 для участия в коммерческой комиссии.

По очереди каждый из болельщиков кратко рассказал, в какой сфере он работает, каким видит своё участие в комиссии, и какую пользу может принести команде в её развитии и росте. Среди болельщиков оказались представители разных профессии, кто-то работает в торговле, кто-то частный предприниматель, кто-то специализируется в IT-технологиях. Желание работать есть у всех и уже на первом заседании прозвучали идеи и конкретные предложения по развитию коммерческой деятельности и по рекламе народной команды во всех средствах массовой информации и на разных фирмах и предприятиях нашего города. Понравилась ответ Дмитрия на вопрос, каков мотив его вступления в клуб болельщиков. Он ответил просто и в тоже время трогательно – хочу увидеть на родном стадионе матч Лиги Чемпионов с участием родной любимой харьковской команды и прекрасно понимаю, что только моё личное участие совместно со всеми харьковчанами, позволит приблизить дату такого матча. Это понравилось всем присутствующим, ибо у всех одинаковое мнение – мы строим клуб без олигархов, где есть один управляющий, избранный большинством болельщиков – членов клуба, который, опираясь на единомышленников, решает совместно с администрацией клуба все проблемы клуба, и где нет места единоначалию и диктату.

Хорошо подготовился и выступил с замечательными конструктивными предложениями Виталий Николаенко. Имея 20-летний опыт работы в сфере рекламы, и имея более чем 30-летний стаж футбольного болельщика, он написал загодя, над чем, по его мнению, надо работать, и чем конкретно он лично желает заниматься, какую готов взять на себя задачу. Виталий предлагает на коммерческой комиссии выписать конкретный пошаговый план по раскрутке бренда "Металлиста 1925", внести каждому из членов комиссии предложения, как это сделать на высоком профессиональном уровне, опираясь на опыт ведущих европейских футбольных клубов. На заседании присутствовали члены клуба, которые ещё до заседания комиссий включились в активную деятельность, помогая молодой команде. Семен Наумович Ген, директор издательства «Золотые страницы» с 40 % скидкой напечатал на своем предприятии билеты на матчи «Металлиста 1925». Владелец магазина атрибутики «12 игрок» Сергей Николаевич Симонов, активно сотрудничает с коммерческим отделом команды в распространении и реализации атрибутики команды «Металлист 1925». Его опыт, а это почти 20 лет работы в этом направлении, практическая деятельность в этой сфере, очень помогла коммерческому отделу заработать уже в первые дни на хорошем уровне. Игорь Черкасский, создатель и редактор футбольного паблика (публичная страница) в соцсетях, регулярно публикует новости о «Металлисте 1925». К слову количество подписчиков у него в паблике уже перевалило число 60 тысяч. А ещё был на заседании болельщик с огромным болельщицким стажем Сергей Якушко, который сказал: «Я готов работать на благо клуба и брать ответственность за работу, которая будет приносить пользу нашей любимой команде!» Учредители и представители администрации команды заверили, что с них стороны будет обеспечены всесторонняя поддержка клуба болельщиков и созданных комиссий. Все конструктивные предложения от болельщиков обязательно будут внедрены в жизнь. Для этого и созданы комиссии, для этого и будет создан координационный совет.

После этого все присутствующие болельщики обменялись координатами и решили после тесного знакомства в течение ближайшей недели выбрать руководство комиссий. Были получены болельщиками и все контактные данные от соучредителей и администрации команды. Учредители и руководство команды надеются на дальнейший рост числа членов клуба болельщиков и их активное участие в жизнедеятельности народной команды.