Юрій ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «У нас нема жодних проблем із Дулубом»

Як повідомив Інформаційному центру генеральний директор ФК «Карпати» Юрій Дячук-Ставицький, повідомлення щодо припинення співпраці із головним тренером клубу Олегом Дулубом, є неправдивим.

«Не розумію, звідки така інформація береться! У нас нема жодних проблем із Олегом Анатолієвичем, ведеться нормальний робочий процес. Мені гидко читати такі речі, вони не мають нічого спільного із здоровим глуздом. Сприймаю це не інакше як інформаційну атаку на наш клуб, зважаючи на події, що відбулися в українському футбольному середовищі нещодавно. Вимагаємо від ЗМІ, що поширили цю неправдиву інформацію, спростувати її і не вводити в оману уболівальників львівських «Карпат» – заявив Юрій Дячук-Ставицький.