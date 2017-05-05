Заря отправилась в Харьков без Любеновича и Чечера

«Заря» отправилась в Харьков, где в субботу ей предстоит матч 28-го тура УПЛ против «Шахтера».
«Выезжаем в Харьков! Впереди 400 километров пути. Остаются в Запорожье Желько Любенович и Вячеслав Чечер. Эти футболисты еще не восстановились. Не поедут в Харьков и арендованные у «Шахтера» игроки. Им компанию составит Артем Гордиенко, получивший красную карточку в прошедшем матче с «Олимпиком». А вот Владислав Калитвинцев, Алексей Шевченко, Рафаэль Форстер и Игорь Харатин – в общей группе. Однозначно встреча завтра для нас будет крайне сложной», – сообщает официальная группа «Зари» в социальной сети ВКонтакте.
Стартовый свисток матча прозвучит на ОСК «Металлист» в 17:00.
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