Райан Гиггз может возглавить Мидлсбро

43-летний экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз может начать самостоятельную тренерскую карьеру.
Боссы клуба АПЛ «Мидлсбро» намерены пригласить специалиста на пост главного тренера, если по итогам сезона команда опустится в Чемпионшип. После 35-ти сыгранных туров «Мидлсбро» занимает 19-е место, имея в активе 28 очков.
Последним местом работы Гиггза был тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», который он покинул минувшим летом.
Источник — The Sun
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