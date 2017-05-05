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Луческу не собирается возглавлять турецкий клуб

Главный тренер «Зенита» рассказал, как появляется недостоверная информация о нем в турецкой прессе

  • 05.05.2017 14:34
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ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу опроверг разговоры о возможном переезде в Турцию, возникшие после встречи с президентом «Галатасарая». 

— Может быть, кто-то наблюдал за моей карьерой в «Шахтере». В конце каждого года говорили, что я возглавлю два турецких клуба, которые не становились чемпионами. Для меня это очень приятно, потому что я, видимо, оставил за собой какой-то след, но это все история. Сейчас уже придумали, что я там буду работать вместе с сыном. Ничего из этого не соответствует действительности. Турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальца. Могу рассказать, как они работают: приходили на тренировку, жали мне руку, фотографировались, а на следующий день появлялось целое интервью со мной, но я ни с кем не разговаривал. У них очень высокая конкуренция — живут 14 миллионов футбольных зрителей, много спортивных газет в Стамбуле. Меня ничего не беспокоит, я готовлюсь к воскресной игре.

Источник — ФК Зенит

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