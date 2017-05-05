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Андрей ПЯТОВ: «В матче с Зарей хотим стать чемпионами»

Голкипер «Шахтера» — о предстоящем матче с «Зарей»

  • 05.05.2017 14:23
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shakhtar.com. Андрей Пятов
© shakhtar.com. Андрей Пятов

По мнению Пятова, с «Зарей» будет непростой поединок.

«Матч с «Александрией» тяжело давался, нам даже повезло в какой-то степени. Очень серьезно сейчас готовимся к предстоящей игре с луганчанами, хотим как можно раньше стать чемпионами. Встречи «Шахтера» и «Зари» всегда складываются непросто, поэтому, уверен, в субботу болельщиков ожидает интересный матч», - сказал Пятов. 

Источник — ФК Шахтер

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