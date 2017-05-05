Андрей ПЯТОВ: «В матче с Зарей хотим стать чемпионами»

Вам не надоело одно и тоже писать?... Кличко... Джошуа.... Кличко... Джошуа.... забудьте уже про ...

У Месси не намного меньше (94) и он моложе)

Футбол то любят, только вот в таком регионе и не найти того, кто мог бы поддержать харьковский фу...

На другой ветке уже задавал вопрос, повторюсь: на этом матче первенства области было 1500 зрителе...