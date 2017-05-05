ФК Карпаты: «Дулуб никуда не уходит»

«Карпаты» опровергли информацию об уходе главного тренера Олега Дулуба по окончанию сезона.
«Информация, которая была обнародована желтой прессой, об отставке Олега Дулуба, не имеет ничего общего со здравым смыслом», – сказано в заявлении.
Дулуб возглавил «Карпаты» в октябре прошлого года, подписав контракт на пять лет.
Источник — Twitter
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