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ФК Карпаты: «Дулуб никуда не уходит»

Львовский клуб опроверг информацию о возможной отставке главного тренера Олега Дулуба

  • 05.05.2017 14:06
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fckarpaty.com.ua. Олег Дулуб (справа) и Андрей Тлумак
© fckarpaty.com.ua. Олег Дулуб (справа) и Андрей Тлумак
«Карпаты» опровергли информацию об уходе главного тренера Олега Дулуба по окончанию сезона.
 
«Информация, которая была обнародована желтой прессой, об отставке Олега Дулуба, не имеет ничего общего со здравым смыслом», – сказано в заявлении.
 
Дулуб возглавил «Карпаты» в октябре прошлого года, подписав контракт на пять лет. 

Источник — Twitter

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