Дороги, которые выбирает Севидов. Обзор 28-го тура Первой лиги

Накануне ответственного поединка с харьковчанами наставник лидера первенства красочно посетовал на дальность выездов. Мол, только выиграли в Черкассах, а после домашней встречи с «Гелиосом» опять двинемся в дальнюю дорогу – в Черновцы. Ребята устают, по 20 часов на автобусе путешествуют. Действительно, широка география второго по силе футбольного дивизиона. Утомительна.

Дабы избавить подопечных и себя от лишней усталости Севидову не остается ничего другого, как удержаться на первом месте и выйти в УПЛ. Там разъездов будет явно поменьше (правда, и принимать гостей будут пожестче). Очередной шаг сделан – обыгран пятый в таблице крепкий «Гелиос». В нынешнем чемпионате команды имеют лучшую оборону в лиге, до личной встречи обе пропустили по 16 мячей. У приазовцев столько же и осталось, а вот «солнечным» парочку добавили Кольцов и Фомин, отличившиеся во втором тайме. К слову, в последний раз «Гелиос» пропускал два мяча еще в 17-м туре, когда уступил «Вересу» (1:2).

Сами ровенцы в этом туре гостили в Полтаве, правда, не на ее стадионе, где таки начали исправлять ситуацию с газоном, а на арендованной арене «Ворсклы». Смена обстановки не пошла полтавчанам на пользу и они уступили 0:1, снова героем выступил бомбардир Степанюк. Эта победа стала второй подряд для временного рулевого Юрия Вирта, который с недавних пор замещает отпускника Владимира Мазяра. Таким образом, «Верес» тоже приблизил себя к УПЛ, вот только радость от очередных трех выездных очков была омрачена призывом-предупреждением ровенских ультрас бойкотировать домашние матчи команды. Представители «Черного сектора» в соцсетях прямо заявили, что будут игнорировать поединки «Вереса», пока не будет отправлен в отставку генеральный директор Игорь Дедишин, и не выполнены другие требования фанатов. Мол, при его правлении Народный клуб превратился в совсем не народный, и «уж лучше своя команда во второй лиге, чем чужая в УПЛ». Что и говорить, не совсем своевременные болельщицкие настроения, ведь ровенцы только-только вернули себе заветное второе место, и в оставшихся шести турах им предстоит отчаянно отстаивать его от мощных посягательств «Десны».

Она, кстати, выдала самый результативный матч тура. Черниговские футболисты сенсационно потеряли очки в прошлом матче, расписав ничью с «Сумами» (0:0), еще одну их осечку наставник Александр Рябоконь просто бы не понял. Поэтому, несмотря на усталость от путешествия во Львовскую область, «северяне» дернули в Стрыю местную «Скалу» — 5:2. По дублю на свой счет записали Арвеладзе и раззабивавшийся Лысенко. Юная «Скала» во второй части сезона не набрала еще ни одного балла, и при единственной победе «Тернополя» может даже сравняться по очкам с еще вчера беспросветным аутсайдером.

Он, неудачник, похоже, поглядывает уже в сторону второй лиги. Ведь для чего еще наконец-то сподобился назначить главного тренера?.. Сохранять прописку в теперешнем дивизионе уже немного поздновато, и после очередного поражения, теперь от «Арсенала», команде был представлен новый наставник. Вместо директора клуба Василия Матвийкива, исполнявшего неблагодарные обязанности главного, теперь «горожанами» будет рулить известный в Тернополе специалист Петр Бадло.

«Канониры» же этой победой яростно прервали свою пятиматчевую безвыигрышную серию, во время которой они не забили ни одного мяча!

Куда приятнее серия у «Горняка-Спорт», принимавшего краматорский «Авангард». Команда Сергея Пучкова весной еще не проигрывала у себя дома, имея четыре матча без поражений. Зато «Авангард» имел лучшее турнирное положение и наверняка намеревался испортить сопернику статистику. Но победителя выявить не удалось — 1:1, «сыграли» команды и еще в одну ничью, заработав по удалению.

«Сумы» мужественно сражаются за то, чтобы остаться в первой лиге. Команда Анатолия Безсмертного в новом году еще не побеждала, но при этом успела пять раз сыграть вничью. В прошлом матче даже сенсационно отобрала на выезде очки у «Десны». В 28-м туре сумчане дома встретились с «Нефтяником-Укрнефть», идущим в верхней части таблицы. Ахтырская команда сумела выиграть 2:1 и подкрасться к пятому «Гелиосу» на расстояние одного очка.

Черновицкая «Буковина» в 2017 году еще не пропустила ни одного мяча на выезде. В этот раз команда Олега Ратия приехала в Киев, где на «Оболонь-Арене» встретилась с «Оболонью-Бровар». До 88-й минуты на табло горели нули, но затем «пивовары» умудрились прорваться по правому флангу, прострел был отбит вратарем Мозилем, на подхвате оказался полузащитник черновчан Игорь Бойчук, который вместо того, чтобы выбить мяч, каким-то неимоверным образом умудрился послать его в сетку своих же ворот. Встреча так и завершилась минимальной победой «Оболони», а Мозиль может гордиться своей серией: она продлена только с формулировкой «не пропускает на выезде от игроков соперника».

«Николаев» и «Черкасский Днепр» не сумели выявить победителя в своем матче. Команды Руслана Забранского и Вадима Евтушенко расписали нулевую ничью. Причем в этом сезоне противники так и не сумели поразить ворота друг друга хотя бы раз, ведь в первом круге между ними также была зафиксирована ничья с нулями.

«Колос» во втором туре кряду теряет очки. В прошлом было поражение от «Горняка-Спорт» (1:3), а в этом команда Руслана Костышина расписала мировую с «Ингульцом». У петровцев был хороший шанс даже на победу, когда на 38-й минуте у гостей вторую желтую получил Виталий Гавриш, но они не смогли использовать численное преимущество.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

3 мая, среда

«Арсенал» — «Тернополь» — 4:0

Голы: Федосов, 24, Домбровский, 41, Батальский, 61, Насими, 88.

«Полтава» — Верес» — 0:1

Гол: Степанюк, 14.

«Горняк-Спорт» — «Авангард» — 1:1

Голы: Шевчук, 9 — Ульянов, 53.

Удаления: Цапий, 52 — Лобов, 67.

«Ильичевец» — «Гелиос» — 2:0

Голы: Кольцов, 50, Фомин, 65.

«Сумы» — «Нефтяник-Укрнефть» — 1:2

Голы: Яровенко, 53 — Войцеховский, 44, Билык, 50.

«Николаев» — «Черкасский Днепр» — 0:0

«Оболонь-Бровар» — «Буковина» — 1:0

Гол: Бойчук, 88 автогол.

4 мая, четверг

«Ингулец» — «Колос» — 0:0

Удаление: Гавриш (К), 38.

«Скала» — «Десна» — 2:5

Голы: Исаев, 13, Герег, 90+2 — Арвеладзе, 3, 32 пенальти, Картушов, 26, Лысенко, 35, 52.

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