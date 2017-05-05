Агент Ракицкого: «Интер? Дыма без огня не бывает»

Максим Дудченко, который представляет интересы защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, сказал, что предметного разговора с представителями «Интера» у него не было, но не исключил того, что вскоре они могут состояться.

«Пока что это все на уровне слухов, лично со мной никакого конкретного разговора не было. Но отмечу, что дыма без огня не бывает», - сказал агент.

Напомним, что недавно Ярослав Ракицкий подписал новый контракт с «Шахтером».