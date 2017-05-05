Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Агент Ракицкого: «Интер? Дыма без огня не бывает»

Максим Дудченко – об интересе миланского «Интера» к защитнику «Шахтера»

  • 05.05.2017 13:19
  • 500 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Shakhtar.com
© Shakhtar.com

Максим Дудченко, который представляет интересы защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, сказал, что предметного разговора с представителями «Интера» у него не было, но не исключил того, что вскоре они могут состояться.

«Пока что это все на уровне слухов, лично со мной никакого конкретного разговора не было. Но отмечу, что дыма без огня не бывает», - сказал агент.

Напомним, что недавно Ярослав Ракицкий подписал новый контракт с «Шахтером».

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.