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Юрий Дмитрулин в гостях у Sport.ua

Экс-защитник киевского «Динамо» расскажет, что из себя представляла команда, игравшая в 1/2 ЛЧ

  • 05.05.2017 13:04
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Динамо Киев от Шурика. Юрий Дмитрулин
© Динамо Киев от Шурика. Юрий Дмитрулин
11  мая гостем Sport.ua станет 9-кратный чемпион Украины Юрий Дмитрулин, который сейчас работает в ДЮФШ «Динамо». Накануне 90-летия клуба Юрий вспомнит самые яркие матчи «Динамо», в которых он принимал участие и расскажет, чем жили игроки команды в конце 90-х. 
  
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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