Юрий Дмитрулин в гостях у Sport.ua

11 мая гостем Sport.ua станет 9-кратный чемпион Украины Юрий Дмитрулин, который сейчас работает в ДЮФШ «Динамо». Накануне 90-летия клуба Юрий вспомнит самые яркие матчи «Динамо», в которых он принимал участие и расскажет, чем жили игроки команды в конце 90-х.
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.