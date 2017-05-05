Юрий Дмитрулин в гостях у Sport.ua

Последние комментарии

Только 22 команды забивали в ЛЧ больше голов, чем Роналду 14:00 — Андрей Штогрин Суркис купил 133 гола! А у великого шахтера только сто и это вместе с 20 забитым бате и норшеланд...

Вылетевший в Чемпионшип Сандерленд заработал больше, чем клубы ЛЧ 13:56 — ViperMX Ну а так же математикам стоит учитывать сколько пришлось сыграть игр клубам в ЛЧ. А сколько в АПЛ...

Хамес договорился с МЮ об условиях личного контракта 13:54 — leoifua1993 Особисто я б хотів бачити Хамеса у Мілані...Інтері..або Наполі..в цих трьох командах він був би я... 13:37 — zhevaua Полностью согласен. Я еще на новость об интересе к Морате и Гризману, писал что лучше это дерево ...

Дмитро ЛАЗУТКІН: «За такого Кличка приємно вболівати» 13:53 — bohdanshevchenko Не пиши дурниць. З габаритними суперниками Володимир ніколи не клінчував, бо так сам більше вимот...

Джонни НЕЛЬСОН: Кличко захочет матч-реванш, иначе потом будет сожалеть 13:44 — Oleg Kuznetsov Если бы у бабушки было бы , одно место,то она была бы, дедушкой. Победил Джошуа уверенно, судья ...

В Бразилии вводят видеоповторы 13:42 — zhevaua У нас НИИИЗЗЗЯЯЯ, а то дух футбола как сдохнет в один момент и что мы будем делать?