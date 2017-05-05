Чисто футбольное убийство

Если Вы – любитель детективного жанра в футболе, то после первых полуфинальных матчей нынешних еврокубков должны быть разочарованы. Ибо тогда Вам практически нет резону смотреть ответные игры. Ша, уже никто никуда не идет – это про неудачников первых полуфиналов. В той или иной мере, но состав финальных пар можно считать решенным.

Нет, разумеется, впереди еще целых полтора часа игры, и в футболе всякое бывает, и мяч круглый, и поляны у них там ровные, и бла-бла-бла. Но, положа руку на сердце, кто в это верит? В домашнее поражение МЮ, или в крупную победу «Лиона» с непременно нужным счетом. Об «Атлетико» и «Монако» уже просто молчу.

Таковы уж гримасы системы двухматчевых плей-офф, что зачастую наш зрительский интерес ко вторым матчам убивается уже в первых. Или, в значительной степени, нивелируется. Но и ничего лучшего футбольное сообщество для международных турниров, увы, не придумало. А посему мы в «ответках» обречены на неизбежную игру по счету вместо игры на победу с обеих сторон.

Кого-то это зрелище способно вдохновить, кто-то смакует футбольные подробности, а иные и вовсе, «супротив природы», позиционируют себя болельщиками условных «Реалов» и «Ювентусов», а потому с удовольствием и без нервов отсидят положенное перед экраном. Но что делать большинству – не любителям высокого штиля и не фанатам главных героев, а тем, кто читает эту книгу, дабы получить ответ на вопрос: кто убийца, а кто жертва?

Вопрос, конечно, риторический. Однако, доложив Вам об этом банальном убийстве зрительского интереса, теперь, как обычно, поделюсь впечатлениями о полуфиналах.

Сначала, по традиции, результаты игр (в скобках – рейтинг их участников).

«Реал» (1) - «Атлетико» (4) - 3:0

«Монако» (29) - «Ювентус» (5) - 0:2

«Аякс» (26) - «Лион» (25) - 4:1

«Сельта» (53) - «Манчестер Юнайтед» (15) - 0:1

Не то, чтобы я ставил ЛЧ и ЛЕ на одну доску: мы сравниваем не уровень турниров – он изначально несравним, а то, что всегда привлекает внимание большинства нормальных зрителей в футболе. Из-за чего его, собственно, и смотрят. Ну, кроме тех болезных, которым непременно подавай результат для конкретной команды. Тут медицина, как известно, бессильна.

Однозначно самым зрелищным был матч в Амстердаме – шестнадцать голевых моментов. В принципе, не подкачали и остальные. Но в принятых нами единицах измерения уступит прочим игра в Монте-Карло, где таких эпизодов было лишь семь. И не на много превзошли ее испанские футбольные спектакли.

Отчетливая перспектива победы «Аякса» замаячила на горизонте уже на 25-й минуте, с первым же его голом. Девять минут спустя был забит второй, и понеслась… «Реал» дал понять, что не упустит своего на 32-й минуте, когда Роналду забил второй мяч. В Монте-Карло интрига почила в бозе на 59-й – со вторым голом «Ювентуса». МЮ решил задачу на 67-й: в оставшиеся полтайма «Сельте» возразить было нечем.

То есть, по большому счету, судьба матчей решалась с середины первого по середину второго тайма, после чего мы их скорее досматривали. И уже вполне себе представляем состав финальных пар. Ну ладно, по просьбам телезрителей, оставлю шанс на чудо в ЛЕ. Хотя для этого нужно, чтобы «Лиону» везло, как «Барсе», или кто-то Особенно облажался. А вот вывеску финала ЛЧ уже можно смело рисовать прямо сейчас.

Наиболее логичным, по ходу игры и соотношению моментов, сочту счет мадридского дерби. Наименее закономерной – победу «Ювентуса»: у «Монако» было даже больше реальных шансов забить, но Буффонада есть Буффонада! МЮ вполне «наиграл» и на второй гол. Преимущество «Аякса» точнее отразил бы счет 4:2 или 3:1.

Пообщавшись с моим консультантом в вопросах судейства, пришли к выводу, что лучше других отработала бригада итальянца Рокки в Амстердаме. У испанца Лаоса и россиянина Карасева были свои недочеты, но на результате это не сказалось. В отличие от англичанина Аткинсона сотоварищи в Мадриде.

Комментарий к первому голу «Реала»: «Если внимательно посмотреть, подача на Роналду, который вне игры. Он идет на мяч (пассивное «вне игры»?!?!?), защитник прямо перед ним (!!!) отбивает, снова навес – гол. На мой взгляд, по первой передаче – вне игры, без вопросов».

Комментарий к отмашке Рамоса: «И за меньшее удаляли».

Самой яркой личностью полуфиналов стал «реальный» Роналду с его хет-триком. По три участия в голах на счету игроков «Аякса» Траоре и Зиеша, причем последний трижды ассистировал. Отметим также дубль Игуаина с передач Алвеса в составе «Ювентуса».

Лучшим среди вратарей следует признать туринца Буффона, в одиночку разобравшегося со всеми аргументами «Монако». Столько же сэйвов – четыре – на счету кипера «Аякса» Онана. Парадоксально, но лионец Лопеш, спасавший свои ворота столько же раз, сколько эти двое, вместе взятые, в итоге и больше всех пропустил.

Не сказал бы, что мы увидели голы с приставкой «супер», хотя большинство из них и было весьма приличного качества. Хотя вполне вероятно, что автор слишком много кушать – в смысле, зажрались. Ну, а более других понравился первый забитый мяч «Ювентуса», причем особо выделил бы остроумный пас Алвеса.

В целом же, больше всех по душе мне пришелся классический футбол в исполнении «Аякса». А разочаровала в статусе полуфиналиста более прочих, пожалуй, все-таки «Сельта». Впрочем, как по мне, она и так слишком высоко забралась.

Вот так, галопом по Европам, и пронеслись мы с Вами по полуфиналам. Смотреть было на что, скучать лично мне не приходилось, но что нам делать с ответными играми – ждать пресловутого чуда? Методом исключения, мог бы робко надеяться на него в Лионе. Но для этого хозяевам поля нужно будет еще и не пропускать, во что после Амстердама верится слабо.