Евгений КРАСНИКОВ: «Так, как в Харькове, футбол не любят нигде»

Евгений Красников побывал на финальном поединке зимнего чемпионата Харьковской области, в котором «Металлист 1925» обыграл кегичевский «Статус» (1:0).

«Сразу скажу, что эта была игра далеко не аматорских команд. Считаю, что и «Металлист 1925», и «Статус» показывают самый что ни есть профессиональный футбол. В их игре присутствует качество, тактика, видна тренерская мысль. Сегодня была очень боевая игра, «Металлист 1925» играл на фоне нагрузок после поединка чемпионата Украины. В начале матча именно он больше владел инициативой, позже активизировался и «Статус», который имел несколько возможностей счет сравнять. Была настоящая кубковая игра, считаю, что финал удался».

«В Харькове очень любят футбол и так, как его любят здесь, не любят больше нигде. Харьковскому болельщику нужен футбол и, чем больше его здесь будет, тем лучше, тем зрители будут больше получать удовольствие. Хороший футбольный матч в Харькове всегда соберет болельщиков больше, чем в любом другом городе», - сказал Красников.