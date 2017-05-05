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Евгений КРАСНИКОВ: «Так, как в Харькове, футбол не любят нигде»

Глава Харьковской федерации футбола считает, что Харькову не хватает большого футбола

  • 05.05.2017 12:20
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metalist1925.com
© metalist1925.com

Евгений Красников побывал на финальном поединке зимнего чемпионата Харьковской области, в котором «Металлист 1925» обыграл кегичевский «Статус» (1:0).

«Сразу скажу, что эта была игра далеко не аматорских команд. Считаю, что и «Металлист 1925», и «Статус» показывают самый что ни есть профессиональный футбол. В их игре присутствует качество, тактика, видна тренерская мысль. Сегодня была очень боевая игра, «Металлист 1925» играл на фоне нагрузок после поединка чемпионата Украины. В начале матча именно он больше владел инициативой, позже активизировался и «Статус», который имел несколько возможностей счет сравнять. Была настоящая кубковая игра, считаю, что финал удался».

«В Харькове очень любят футбол и так, как его любят здесь, не любят больше нигде. Харьковскому болельщику нужен футбол и, чем больше его здесь будет, тем лучше, тем зрители будут больше получать удовольствие. Хороший футбольный матч в Харькове всегда соберет болельщиков больше, чем в любом другом городе», - сказал Красников. 

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