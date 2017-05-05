Ігор Яворський очолив теребовлянську Ниву

Теребовлянську «Ниву» очолив Ігор Яворський. 4-го травня 57-річний спеціаліст був представлений команді. Останнім клубом, який очолював Ігор Петрович, був ФК «Атомік» (Торонто).
Коротка відомість: виступав за команди «Сокіл» (Львів, 1977), «Нива» (Підгайці, 1977–1981), «Колос» (Павлоград, 1981–1982), «Нива» (Тернопіль, 1983–1985, 1986–1987, 1989–1991, 1995–1999), «Металіст» (Харків, 1985), «Гурія» (Ланчхуті, Грузія, 1988), «Хемлон» (Гуменне, нині Словаччина, 1991–1992), «Верес» (Рівне, 1993), «Боліден» (Швеція, 1994–1995).
Працював головним тренером команд «Нива» (Тернопіль), «Металург» (Донецьк), «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), помічником головного тренера Івана Голаца «Карпати» (Львів).
Від 2008 — помічник головного тренера команди «Металург» (Запоріжжя).
У 2009 — головний тренер ФК «Львів»
Від 18 червня 2012 — головний тренер ФК «Нива»(Тернопіль)
Від січня до липня 2015 року — головний тренер клубу Канадської футбольної ліги (CSL) «Атомік» з Торонто.
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