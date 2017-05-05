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В Бразилии вводят видеоповторы

В финале чемпионата Пернамбуку арбитрам на поле будет помогать видеооператор

  • 05.05.2017 11:32
  • 148 просмотров
  • 1 комментария
Метки
CBF
© CBF
После года работы над проектом по введению видеоповторов Бразильская футбольная конфедерация и Федерация футбола штата Пернамбуку проведут первый официальный поединок с использованием этой технологии.
 
В прошлом сезоне в Бразилии сыграли несколько матчей с тестированием видеоповторов, а теперь в финале штата Пернамбуку на игре официально будет присутствовать помощник арбитра за пультом с мониторами. Он будет поддерживать радиосвязь с судьями на поле. В обязанности «видеорефери» входят подсказки главному арбитру по следующим вопросам:
- забит гол/не забит гол;
- было нарушение/не было нарушения;
- неправильная прямая красная карточка; 
- неправильная идентификация наказанного игрока.
 
Система видеоповторов сейчас апробируется в 13 странах: Австралии, Бельгии, Бразилии, Южной Корее, США, Франции, Голландии, Италии, Португалии, Катаре, Чехии и Турции. ФИФА также опробует технологию на Кубке Конфедераций-2017.
 
Окончательное решение о внедрении системы «видеорефери» Международный совет футбольных ассоциаций планирует принять во время семинара в начале следующего года.

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Комментарии
    Дмитрий Захаренко
      Дмитрий Захаренко, 05.05.2017 11:52
    0
    А у нас НЕЛЬЗЯ!?!?!?А то Абдула и Дердо останутся без Лексусов и Персов....В Украине один из самых корумпированых судейских корпусов в мире!!!во первых у нас ведут повторы самые последние,а во вторых такие как Абдула и с повторном неувидит ничего...(у него перефирийное зрение)
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