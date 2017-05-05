В Бразилии вводят видеоповторы

После года работы над проектом по введению видеоповторов Бразильская футбольная конфедерация и Федерация футбола штата Пернамбуку проведут первый официальный поединок с использованием этой технологии.

В прошлом сезоне в Бразилии сыграли несколько матчей с тестированием видеоповторов, а теперь в финале штата Пернамбуку на игре официально будет присутствовать помощник арбитра за пультом с мониторами. Он будет поддерживать радиосвязь с судьями на поле. В обязанности «видеорефери» входят подсказки главному арбитру по следующим вопросам:

- забит гол/не забит гол;

- было нарушение/не было нарушения;

- неправильная прямая красная карточка;

- неправильная идентификация наказанного игрока.

Система видеоповторов сейчас апробируется в 13 странах: Австралии, Бельгии, Бразилии, Южной Корее, США, Франции, Голландии, Италии, Португалии, Катаре, Чехии и Турции. ФИФА также опробует технологию на Кубке Конфедераций-2017.



Окончательное решение о внедрении системы «видеорефери» Международный совет футбольных ассоциаций планирует принять во время семинара в начале следующего года.