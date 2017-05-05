Килиан Мбаппе согласен перейти в Реал

Открытие нынешнего сезона, французский форвард «Монако» Килиан Мбаппе летом перейдет в «Реал Мадрид».
Основным фактором стал нынешний наставник «сливочных» Зинедин Зидан. 18-летний Мбаппе, фантастически проявивший себя в первом сезоне на серьезном уровне (24 мяча в 39 официальных матчах сезона-2016/17) стал приоритетной целью тренера мадридского клуба. Руководством «Реала» рассматривались также кандидатуры Антуана Гризманна и Пауло Дибалы, но в итоге боссы королевского клуба решили направить все усилия на приобретение Килиана.
Ранее сообщалось, что «Монако» просит за своего нападающего 130 млн евро, и в таком случае сделка может стать рекордной в истории мирового футбола (Криштиану Роналду, напомним, в свое время обошелся «Реалу» в 104 млн).
Le coup de tonnerre de @KMbappe https://t.co/gOKzca06zp— After Foot RMC (@AfterRMC) May 5, 2017
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Умный комент)
Я думаю замена Бензу давно напрашивалась...
Летом отпустят Морату и Мбаппе будет вторым форвардом и со временем станет суперзвездой, Криштиану не вечен и в свое время он также приходил на замену Раулю.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.