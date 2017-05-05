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Килиан Мбаппе согласен перейти в Реал

Сделка между мадридским клубом и «Монако» обещает стать рекордной в истории футбола

  • 05.05.2017 11:16
  • 937 просмотров
  • 3 комментария
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REUTERS. Килиан Мбаппе
© REUTERS. Килиан Мбаппе
Открытие нынешнего сезона, французский форвард «Монако» Килиан Мбаппе летом перейдет в «Реал Мадрид».
 
Основным фактором стал нынешний наставник «сливочных» Зинедин Зидан. 18-летний Мбаппе, фантастически проявивший себя в первом сезоне на серьезном уровне (24 мяча в 39 официальных матчах сезона-2016/17) стал приоритетной целью тренера мадридского клуба. Руководством «Реала» рассматривались также кандидатуры Антуана Гризманна и Пауло Дибалы, но в итоге боссы королевского клуба решили направить все усилия на приобретение Килиана. 
 
Ранее сообщалось, что «Монако» просит за своего нападающего 130 млн евро, и в таком случае сделка может стать рекордной в истории мирового футбола (Криштиану Роналду, напомним, в свое время обошелся «Реалу» в 104 млн).

Источник — Marca

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 05.05.2017 12:03
    -5
    замість кого? Невже гомосека зібрались відпустити?
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    karaim2011
    karaim2011, 05.05.2017 12:09
    +1
    olexyn, 05.05.2017 12:03
    замість кого? Невже гомосека зібрались відпустити?

    Умный комент)
    Я думаю замена Бензу давно напрашивалась...
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    AlexCardo
    online
      AlexCardo, 05.05.2017 12:32
    +1
    olexyn, 05.05.2017 12:03
    замість кого? Невже гомосека зібрались відпустити?
    Гомосека больше похоже на твою фамилию, например, Петро Гомосека, звучит!
    Летом отпустят Морату и Мбаппе будет вторым форвардом и со временем станет суперзвездой, Криштиану не вечен и в свое время он также приходил на замену Раулю.
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