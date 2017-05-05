Ворскла, победив Волынь, увозит из Луцка три очка

Перед матчем в Луцке полтавская «Ворскла» имела ощутимые кадровые проблемы. В силу разных причин участие в игре не могли принять Сапай, Пердута, Ткачук и Загорулько. У Виталия Кварцяного ситуация не лучше. Класс большинства молодых футболистов пока не соответствует уровню Премьер-Лиги. Поэтому, команде остается лишь биться в каждом из оставшихся матчей. Хотя шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе остается все меньше и меньше.

Отчетный же матч активнее начала «Ворскла». Несмотря на это, первый опасный момент создали все же хозяева. На 8-й минуте Никитюк едва не забросил мяч под перекладину с нулевого угла, но Шуст сыграл надежно.

Ответ полтавчан оказался результативным. На 24-й минуте им удалась быстрая контратака. Навесная подача Одарюка с правого фланга пошла высоковато для Шарпара, но на дальней штанге свой шанс полностью использовал Мякушко – 0:1. Еще до конца первого тайма Сергей мог оформить «дубль». В компенсированное время с его опасным ударом со штрафного справился сначала Недилько, а затем и перекладина луцких ворот.

Второй тайм «Волынь» начала заметно активнее, но создать что-нибудь опасное длительное время не могла. У гостей появилось больше свободных зон. Использовать несколько опасных контратак полтавчанам помешало отсутствие индивидуального мастерства при выполнении последнего паса. А когда такой пас получился у Шарпара на 74-й минуте, Одарюк не сумел переиграть Недилько.

Расплата могла наступить через четыре минуты. «Волынь» имела, пожалуй, свой лучший момент в матче. Шуст сыграл неуверенно после удара Герасимюка со штрафного. От рук Богдана мяч полетел дальше, но Ильницкий, в отличие от Мякушко, свой шанс использовать не смог – его удар головой с близкого расстояния пришелся в штангу.

Полтавчан этот эпизод не выбил из колеи. Дальний удар Хлебаса на 80-й минуте, с которым не без труда справился Недилько, подтвердил, что гости не намерены прижиматься к своим воротам.

Последние десять минут матча прошли спокойно. «Волынь» не смогла организовать финальный штурм, а «Ворскла» играла по счету. Отметить разве что можно дебют в Премьер-Лиге сына легендарного полузащитника киевского «Динамо» Виталия Косовского Сергея. Василий Сачко продолжает подтягивать молодежь. И такое решение тренера может принести свои плоды уже в ближайшем будущем.

Поражение «Волыни» еще на шаг приблизило луцкую команду к Первой лиге. Впрочем, опыт возвращения оттуда у Виталия Кварцяного уже есть.

Александр ДАННИК

«Волынь» – «Ворскла» – 0:1 (0:1)

«Волынь»: Виталий Недилько, Андрей Ляшенко (Дмитрий Задерецкий, '37), Роман Никитюк, Рэдван Мемешев (Руслан Марушка, '78), Сергей Логинов, Владислав Шаповал, Олег Герасимюк, Александр Чепелюк (Роман Ильницкий, '59), Юрий Романюк, Юрий Тетеренко, Анатолий Диденко

«Ворскла»: Богдан Шуст, Александр Чижов, Ардин Даллку, Владимир Чеснаков, Вячеслав Шарпар (Роман Кунев, '90), Сергей Мякушко (Тарас Сакив, '68), Александр Скляр, Владимир Одарюк, Дмитрий Кравченко, Павел Ребенок, Дмитрий Хлёбас (Сергей Косовский, '92)

Арбитр: Александр Иванов (Донецкая обл.)

Сергей Мякушко, 24. Сергей Мякушко, 24.

Роман Никитюк, 45. Олег Герасимюк, 58. - Александр Скляр, 21. Александр Чижов, 40. Ардин Даллку, 77. Дмитрий Хлёбас, 86. Тарас Сакив, 93. Роман Никитюк, 45. Олег Герасимюк, 58.- Александр Скляр, 21. Александр Чижов, 40. Ардин Даллку, 77. Дмитрий Хлёбас, 86. Тарас Сакив, 93.

Удары (в створ): 5 (4) – 9 (5).

Угловые: 5 – 6.

Офсайды: 2 – 3.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.