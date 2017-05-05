Хамес договорился с МЮ об условиях личного контракта

Кстате, за всю историю выступления МЮ в еврокубках(а это аж с 50х), это лишь их вторая победа над...

А тю, если уж в плей-офф, то это было Депортиво ещё аж в 2002 году!

Мда, спорт юа...МЮ впервые выиграл на выезде у испанцев впервые за 6.5 лет. и то была не Барса, а...