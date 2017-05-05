Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Хамес договорился с МЮ об условиях личного контракта

В обратном направлении отправится Давид Де Хеа

  • 05.05.2017 09:36
  • 888 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает британская пресса колумбиец станет игроком «красных дьяволов» уже в ближайшее межсезонье.

Ожидается, что частью сделки по трансферу Хамеса станет голкипер Давид Де Хеа, которого уже давно жаждет заполучить «Реал».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.