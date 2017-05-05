Хамес договорился с МЮ об условиях личного контракта

Хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает британская пресса колумбиец станет игроком «красных дьяволов» уже в ближайшее межсезонье.
Ожидается, что частью сделки по трансферу Хамеса станет голкипер Давид Де Хеа, которого уже давно жаждет заполучить «Реал».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.