Вылетевший в Чемпионшип Сандерленд заработал больше, чем клубы ЛЧ

Пока еще действующий чемпион Англии «Лестер» заработал в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов 78 миллионов евро, что является наибольшей суммой для английских клубов в этом сезоне.
На счету «Арсенала» - 62,5 миллионов евро, у «Манчестер Сити» - 48,3, а у «Тоттенхэма» 41,9.
Интересно, что даже аутсайдер Премьер-лиги «Сандерленд», вылетевший в Чемпионшип, в чемпионате заработал 118 миллионов евро.
Источник — Sport.ua
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