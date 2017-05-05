Вылетевший в Чемпионшип Сандерленд заработал больше, чем клубы ЛЧ

Пока еще действующий чемпион Англии «Лестер» заработал в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов 78 миллионов евро, что является наибольшей суммой для английских клубов в этом сезоне.

На счету «Арсенала» - 62,5 миллионов евро, у «Манчестер Сити» - 48,3, а у «Тоттенхэма» 41,9.

Интересно, что даже аутсайдер Премьер-лиги «Сандерленд», вылетевший в Чемпионшип, в чемпионате заработал 118 миллионов евро.