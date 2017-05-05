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Вылетевший в Чемпионшип Сандерленд заработал больше, чем клубы ЛЧ

Для английских клубов призовые в Лиге чемпионов не такие уж и высокие

  • 05.05.2017 09:30
  • 1513 просмотров
  • 2 комментария
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Пока еще действующий чемпион Англии «Лестер» заработал в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов 78 миллионов евро, что является наибольшей суммой для английских клубов в этом сезоне.

На счету «Арсенала» - 62,5 миллионов евро, у «Манчестер Сити» - 48,3, а у «Тоттенхэма» 41,9.

Интересно, что даже аутсайдер Премьер-лиги «Сандерленд», вылетевший в Чемпионшип, в чемпионате заработал 118 миллионов евро.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    fnick
      fnick, 05.05.2017 09:36
    +4
    Телетрансляции в Англии поставлены на очень высокий уровень!!
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    oscarneon
      oscarneon, 05.05.2017 10:31
    0
    А у нас качество футбола не пляшет конечно и никто такой продукт не купит, но договорились бы уже о пуле и начали зарабатывать хоть что то , поля посеяли бы, формы купили стильные новые, флаги огромные на трибуны и т.д. конечно при условии что деньги с пула будут по назначению тратиться ))
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