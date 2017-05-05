Павелко и посол Аргентины обсудили возможность матча между странами

4 травня в Будинку футболу відбулась робоча зустріч президента ФФУ Андрія Павелка та Надзвичайного і Повноважного посла Аргентини в Україні Альберто Хосе Алонсо. Під час зустрічі обговорювалась перспектива проведення товариського матчу між національними збірними України та Аргентини. Також Павелко та Алонсо обговорили можливості організації в Україні тренувального табору для збірної Аргентини напередодні фінальної частини Чемпіонату світу з футболу-2018.



«Ідея організації тренувального табору в Україні сприйнята з великим ентузіазмом нашими аргентинськими колегами. Зараз продовжуються переговори між ФФУ та Асоціацією футболу Аргентини щодо цього питання. Його вирішення, серед іншого, залежатиме і від успіхів збірної цієї країни в кваліфікації до ЧС-2018», - розповів Андрій Павелко.



Також президент ФФУ подякував Надзвичайному і Повноважному послу Аргентини в Україні Альберто Хосе Алонсо за готовність посприяти в організації товариського поєдинку між збірними двох країн. «Приємно, що офіційні представники влади Аргентини є нашими партнерами і в футболі. Особиста зацікавленість пана посла і готовність посприяти проведенню товариського матчу між збірними України та Аргентини додасть нам наснаги в переговорах щодо організації такого матчу», - відзначив Павелко.



Свою зацікавленість в організації матчу між збірними Аргентини і України підтвердив і пан Алонсо. «Звичайно, можливість проведення поєдинку буде залежати від різних факторів, але ми намагаємося організувати цей матч. Проведення такого поєдинку стане успіхом для обох країн. Для нас дуже важливо, щоб матч відбувся, оскільки Україна є сильною футбольною державою», - розповів Надзвичайний та Повноважний посол Аргентини в Україні.



Щодо перспективи організації тренувального табору для збірної Аргентини в Україні напередодні фіналу ЧС-2018, пан Алонсо зазначив, що «це було б фантастично». «Рішення, звичайно ж, прийматиме Асоціація футболу Аргентини. Але я буду наполегливо працювати, щоб аргентинська федерація вирішила організувати такий табір в Києві чи іншому місті України», - пообіцяв Альберто Хосе Алонсо.



Під час зустрічі Андрій Павелко запросив посла Аргентини на фінальний матч Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві в наступному році. Пан Алонсо подякував та відповів, що з великим задоволенням скористається цим запрошенням.