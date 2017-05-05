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СМИ: В чемпионате Кипра сыграли договорной матч

УЕФА проведет расследование по одному из матчей чемпионата Кипра

  • 05.05.2017 07:43
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Ассоциация футбола Кипра получила уведомление от УЕФА о подозрении в договорном характере матча чемпионата страны.

Вопросы вызвал поединок между командами «Эрмис» и «Докса Катокопия», который прошел 22 апреля и завершился разгромной победой гостей со счетом 5:1, сообщает газета Cyprus Mail.

По данным УЕФА, на победу «Доксы» с разницей в три и более мяча было поставлено огромное количество ставок. В связи с этим возникли подозрения, что результат матча был известен заранее. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование.

Источник — Euro-football

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