«Бастия» получила техническое поражение за сорванный матч с «Лионом».
Перед поединком с «львами» группа фанов островитян и стюард напали на игроков соперника на предматчевой разминке, что повлекло отмену поединка. Последующие разбирательства привели к тому, что Лига 1 засчитала «Лиону» техническую победу, а «Бастии» - поражение.
Также «Бастия» проведет три матча при пустых трибунах.
Источник — Sport.ua
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