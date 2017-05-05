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Бастия получила техническое поражение за сорванный матч с Лионом

Лига 1 наказала островитян за нападение на игроков соперника

  • 05.05.2017 07:39
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«Бастия» получила техническое поражение за сорванный матч с «Лионом».

Перед поединком с «львами» группа фанов островитян и стюард напали на игроков соперника на предматчевой разминке, что повлекло отмену поединка. Последующие разбирательства привели к тому, что Лига 1 засчитала «Лиону» техническую победу, а «Бастии» - поражение.

Также «Бастия» проведет три матча при пустых трибунах.

Источник — Sport.ua

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