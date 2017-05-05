«Бастия» получила техническое поражение за сорванный матч с «Лионом».

Перед поединком с «львами» группа фанов островитян и стюард напали на игроков соперника на предматчевой разминке, что повлекло отмену поединка. Последующие разбирательства привели к тому, что Лига 1 засчитала «Лиону» техническую победу, а «Бастии» - поражение.

Также «Бастия» проведет три матча при пустых трибунах.