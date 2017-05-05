У ніч на п’ятницю на чемпіонаті світу з пляжного футболу 2017 на Багамах відбулись чвертьфінальні битви й визначилися півфінальні пари. Головна подія цього ігрового дня – чинні чемпіони світу португальці скали свої повноваження і втратили свій титул. Чвертьфінальний матч Бразилія – Португалія вийшов неперевершеним за рівнем гри, а команди обмінялися голами в перші п'ятнадцять секунд зустрічі! А героєм протистояння став Родріго, який за півтори хвилини до закінчення матчу за рахунку 3:3 ідеально виконав красиву бісіклету й приніс бразильцям перепустку у півфінал!

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

1/4 фіналу.

Бразилія – Португалія 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Залишає багамський Мундіаль і ще одна європейська команда – збірна Швейцарії, яка в екстра-таймі поступилася Ірану 3:4. Швейцарці вигравали 3:2, проте на останній хвилині основного часу Алі Назем зумів врятувати азіатів й перевести гру в додатковий час. А там, знову на останній хвилині, європейці проґавили Мохаммада Мохтарі, який чергував на дальній стійці, і не дотягнули до серії пенальті - у цьому компоненті гри у них були б великі шанси з таким майстрами як Отт, Станковіч та Спакка.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

1/4 фіналу.

Швейцарія – Іран 3:3 (0:1, 3:1, 0:1) дод.час 0:1

Іранці у півфіналі зіграють з командою Таїті, яка переграла Парагвай 6:4. Вирішальною у цьому чвертьфіналі була третя дванадцятихвилинка. За рахунку 3:3 Лабасте вивів таїтян вперед, а за 13 секунд до фінальної сирени Таванае забив у порожні ворота – 5:3! В той час, що залишився, команди обмінялися голами зі стандартів, і різниця +2 для збірної Таїті залишилася. Таким чином, команда Парагваю, яка запам’яталася тим, що на груповому етапі переграла чинних чемпіонів португальців, залишає чемпіонат, а команда Таїті виходить до півфіналу на третьому Мундіалі поспіль.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

1/4 фіналу.

Парагвай – Таїті 4:6 (0:2, 3:1, 1:3)

Останній півфіналіст визначився у парі Італія – Сенегал, де європейці не залишили африканцям жодного шансу. Команда Массімо Агостіні потужно провела цю гру, а вів за собою партнерів ударний форвард італійців Габріеле Горі, на рахунку якого хет-трик. У півфіналі на Італію чекає протистояння зі збірною Бразилії!

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

1/4 фіналу.

Італія – Сенегал 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Півфінальні битви чемпіонату світу 2017 відбудуться у суботу, 6 травня, піздно ввечері.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

1/2 фіналу.

06.05.2017, 22:00 Іран – Таїті

06.05.2017, 23:30 Італія – Бразилія

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua

