Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Сельта
0:1
Ман Юнайтед
04.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сельта — Манчестер Юнайтед — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед»

  • 05.05.2017 10:13
  • 412 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Манчестер Юнайтед. «Сельта» — «Манчестер Юнайтед»
© ФК Манчестер Юнайтед. «Сельта» — «Манчестер Юнайтед»

В первом поединке 1/2 Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» минимальную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.