Манчестер Юнайтед обыграл Сельту благодаря голу Рэшфорда

Роналду бесценен но в МЮ хочу его видеть, от этого выиграют все!!!!! И любая цена будет оправдана...

Криштиану лучший футболист всех времён и народов

Да хватит этого придурка пиарить уже... пусть знает за какой клуб он выступает и чем он обязан с...

Статистика очень интересная вещь, например Гиггз имеет за свою клубную карьеру больше титулов, че...

А не 23 случайно?