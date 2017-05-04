Манчестер Юнайтед обыграл Сельту благодаря голу Рэшфорда

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Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч
«Сельта» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1
Маркус Рэшфорд, 67
«Сельта»: Серхио Альварес Конде, Густаво-Даниэль Кабрал, Факундо Ронкалья, Хонни Кастро, Уго Мальо (Клаудио Бову, '91), Неманья Радойя, Педро-Пабло Эрнандес, Пионе Систо, Даниэль Васс (Хосабед Санчес, '74), Джон Гвидетти, Яго Аспас
«Манчестер Юнайтед»: Серхио Ромеро, Дейли Блинд, Эшли Янг (Крис Смоллинг, '89), Маттео Дармиан, Эрик Бейи, Андер Эррера, Антонио Валенсия, Джессе Лингард, Маруане Феллаини, Поль Погба, Маркус Рэшфорд (Антони Марсьяль, '80)
Уго Мальо, 66. - Маруане Феллаини, 33. Поль Погба, 86.
Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua
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