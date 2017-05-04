Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Сельта
0:1
Ман Юнайтед
04.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед обыграл Сельту благодаря голу Рэшфорда

«Красные дьяволы» сделали шаг к выходу в финал Лиги Европы

  • 04.05.2017 23:57
  • 423 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Сельта
© ФК Сельта

Позже ожидайте отчет о матче.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

«Сельта» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1
 Маркус Рэшфорд, 67

«Сельта»: Серхио Альварес Конде, Густаво-Даниэль Кабрал, Факундо Ронкалья, Хонни Кастро, Уго Мальо (Клаудио Бову, '91), Неманья Радойя, Педро-Пабло Эрнандес, Пионе Систо, Даниэль Васс (Хосабед Санчес, '74), Джон Гвидетти, Яго Аспас
«Манчестер Юнайтед»: Серхио Ромеро, Дейли Блинд, Эшли Янг (Крис Смоллинг, '89), Маттео Дармиан, Эрик Бейи, Андер Эррера, Антонио Валенсия, Джессе Лингард, Маруане Феллаини, Поль Погба, Маркус Рэшфорд (Антони Марсьяль, '80)

Уго Мальо, 66. - Маруане Феллаини, 33. Поль Погба, 86.

СЕЛЬТА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.