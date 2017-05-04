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ПАНКОВ: Скауты Валенсии следили за Ярмоленко во время матча с Шахтером

Футбольный агент – о возможных переходах украинских футболистов

  • 04.05.2017 23:49
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Sport.ua. Александр Панков
© Sport.ua. Александр Панков

Футбольный агент Александр Панков рассказал, чего ожидает от летнего трансферного окна.

– В каждое трансферное окно все больше украинских игроков уезжает в Европу. На рынках, которые приемлемы для наших футболистов: Греция, Бельгия, Турция, Венгрия, Польша – имеется спрос на наших ребят. Они себя неплохо проявляют и дают возможность селекционерам, руководителям зарубежных клубов все больше и больше обращать внимание на украинских футболистов. Большое спасибо ребятам, которые играют в Греции – Евгению Шахову, Дмитрию Чигринскому, Виталию Приндете и Евгению Селину. Они имеют постоянную игровую практику и хорошо проявляют себя в клубах. Исходя из этого, скауты греческих команд обращают свой взор в сторону Украины. Это хорошо и, думаю, что этим летом многие украинские игроки перейдут в зарубежные чемпионаты.

Недавно появилась информация, что Андрей Лунин попал в сферу интересов «Реала». Кто-то запустил утку или есть в этой новости доля правды?
– На сегодняшний день у «Реала» есть проблема с вратарями. Кейлор Навас не показывает какую-то невероятную игру и эта позиция не самая надежная в клубе. Что касается Лунина, все может быть.

Мы не говорим о первой команде, возможно, это могла быть вторая команда. Очень многие клубы обращают внимание на украинский рынок, потому что в нашем чемпионате дают играть молодым футболистам. Лунину всего лишь 18 лет, а он уже достаточно громко заявил о себе. 

– Интересуются ли другие клубы Дмитрием Чигринским?
– К Диме проявлял интерес «Олимпиакос», когда команду возглавлял Паулу Бенту. В марте этого года португальский специалист был отправлен в отставку. Пока что никаких предложений со стороны «красно-белых» не поступало.

– Очевидно, главная звезда, и надежда украинского футбола Андрей Ярмоленко не пользуется сейчас спросом. Почему?
– Уверен, что многие клубы следят за Ярмоленко. Знаю, что скауты «Валенсии» были не только на игре Хорватия – Украина, они также посещали украинское дерби «Динамо» – «Шахтер». Просто так скауты «Валенсии» не приезжают посмотреть дерби. Это серьезный клуб.

Источник — Footboom

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