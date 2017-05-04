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Арсен ВЕНГЕР: «Я бывал дома у Мбаппе и убеждал его перейти в Арсенал»

Наставник «канониров» – о возможности приобретения главного открытия сезона

  • 04.05.2017 23:21
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ФК Арсенал. Арсен Венгер
© ФК Арсенал. Арсен Венгер

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, что лично убеждал форварда «Монако» Килиана Мбаппе перейти в лондонский клуб.

«Если вы спросите Килиана, он расскажет вам, что в прошлом году я бывал у него дома и пытался привести его в «Арсенал». У него как раз заканчивался контракт, но «Монако» удалось сохранить его, хотя мы были очень-очень близки к успеху.

Я могу понять его решение. Там Килиан проходил обучение. В итоге он решил остаться.

Есть ли у нас еще шансы подписать Мбаппе? Не знаю, все зависит от него. Сегодня он может перейти, куда захочет. Возможно, в «Реал», возможно, в «Барселону», «Арсенал» или «Манчестер», – сказал Венгер.

Источник — ESPN

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